Beleggen met aandacht voor biodiversiteit

De afgelopen weken stuitte ik meerdere keer op beleggen in biodiversiteit.

Eén van de gevolgen van klimaatverandering is dat de biodiversiteit afneemt. Volgens wetenschappers worden 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd, van de 8 miljoen soorten op aarde. De meeste binnen enkele decennia. Tot nu toe heeft biodiversiteit niet zoveel aandacht gekregen van beleggers. Hoog tijd voor verandering.

Minder biodiversiteit heeft grote gevolgen

De aarde is een complex systeem waarin de verschillende soorten met elkaar verbonden zijn en ook samen een wankel evenwicht bewaren.

Verlies aan biodiversiteit heeft nadelige gevolgen voor onder andere de zekerheid van voedsel en energie, kwetsbaarheid voor natuurrampen en toegang tot schoon water en grondstoffen.

Veranderingen in ecosystemen hebben de meeste impact voor de armste mensen, die zich moeilijker kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Waardoor neemt biodiversiteit af?

De biodiversiteit neemt snel af door factoren als monocultuur bij landbouw, klimaatverandering, invasieve plant- en diersoorten, overbevolking, overbevissing en milieuvervuiling. Als de balans wordt verstoord, kan een plant- of diersoort in de problemen komen.

Ontbossing is een belangrijke oorzaak van minder biodiversiteit. Allereerst omdat verschillende bomen worden gekapt. Daardoor verdwijnt de leefomgeving van een veelvoud aan planten- en diersoorten.

Het bos wordt vaak ingeruild voor eenzijdige begroeiing zoals soja. Het verbouwen van een monocultuur heeft vervolgens weer andere nadelen, zoals uitputting van de bodem, vervuiling van het grondwater door gebruik van chemicaliën en meer water- en energiegebruik.

Welke mogelijkheden hebben we om biodiversiteit verbeteren?

De meeste impact kan gemaakt worden door natuurbeschermingsorganisaties. Die hebben de lokale kennis en het netwerk om de biodiversiteit te ondersteunen. Ook zouden landbouw, bosbouw en visserij moeten worden gestimuleerd om biodiversiteit mee te nemen in de bedrijfsvoering.

Verder moet vroegtijdig ingegrepen worden bij invasieve soorten. Dit zijn planten- en diersoorten die verhuizen naar een andere regio, waar ze geen natuurlijke vijanden hebben. Het aanpakken in een vroeg stadium is veel effectiever dan wanneer de invasieve soort al is gevestigd. Dan kan die alleen nog worden verjaagd met chemicaliën.

ASN biodiversiteitsfonds

ASN introduceerde onlangs het biodiversiteitsfonds voor beleggers die actief een rol willen spelen in herstel van biodiversiteit. Het fonds draagt bij aan meer duurzame landbouwgrond, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, minder verbruik van water, meer CO2-opslag in duurzame bossen en het voorkomen van bodemerosie.

Het fonds belegt in aandelen en verstrekt leningen aan bedrijven en projecten die de biodiversiteit bevorderen. De investeringen worden als volgt gespreid:

35% duurzame bosbouw

30% boslandbouw

30% duurzame zeeën en visserij en

5% ecotoerisme.

Euronext ESG biodiversity screened Eurozone 50

Euronext lanceerde samen met HSBC een nieuwe index waarvoor Europese bedrijven worden gescreend op hun impact op biodiversiteit door Iceberg data lab. De bedrijven in de index moeten verder voldoen aan de UN Global Compact Principes en niet betrokken zijn bij thermische kool, olie en gas, controversiële wapens en tabak.

ASML is het grootste bedrijf in de index, gevolgd door Linde, SAP en Unilever.

Wellicht denkt u bij deze namen niet direct aan het verbeteren van biodiversiteit, maar gegeven de ambitie van de index mogen we wel verwachten dat er geen negatieve invloed is.

Beleggers kunnen checken of de aandelen in hun portefeuille in de index zijn opgenomen om zo een beeld te krijgen van de (al dan niet negatieve) impact op biodiversiteit.

Twee manieren om diversiteit mee te nemen in uw beleggingsproces

Sinds enkele weken is het mogelijk om rechtstreeks te beleggen met aandacht voor biodiversiteit. Die loopt al jaren in snel tempo terug.

Als we die trend niet weten te keren, heeft dat verstrekkende negatieve gevolgen. Gelukkig zijn daar relatief eenvoudige methodes voor. Voor beleggers die actief willen bijdragen aan biodiversiteit is het nieuwe ASN-fonds een mogelijkheid.

Beleggers met een lagere ambitie kunnen de aandelen in hun portefeuille checken op opname in de nieuwe Euronext biodiversity index. Dan dragen ze in ieder geval niet negatief bij.