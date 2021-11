Herstel voorbeurs en ware oase aan kansen en risico's

De AEX indicatie is +1,6%. Alle Europese en Amerikaanse futures staan er ongeveer zo bij en Azië daalt overwegend met een nul voor de komma.

De markt lijkt dus de eerste omicronschrik van vrijdag van zich af te schudden.

Dollar trekt aan tot 1,126

VS rente stijgt vier basispunten, de Europese doen nog niks

Commodities en crypto's stijgen fors en goud daalt denkt u nu. Nee, dat doet vlak

Afgaande op de dalingen in het afgelopen jaar... Er is natuurlijk geen enkele garantie dat het dit keer weer zo gaat, maar ik geef u dit plaatje mee. Op grofweg de defensieve aandelen na kan u veel AEX-aandelen met zeker 10% korting vanaf de top krijgen.



Dan waar het allemaal om te doen is, die omicron variant van Covid-19. Moderna heeft al een eerste indruk afgegeven en zegt dat de virusvariant resistent lijkt tegen de vaccins, maar dat ze die in anderhalve maand kunnen bijwerken. Intussen heeft Israël al de grenzen volledig gesloten. Wie volgt? Citaat CNBC:

The variant was first reported to the WHO from South Africa and has been found in the U.K., Israel, Belgium, the Netherlands, Germany, Italy, Australia and Hong Kong, but not yet in the U.S. Many countries, including the U.S., moved to restrict travel from southern Africa.

Geluk bij een ongeluk is dat veel landen - wij ook - al weer half dicht waren of gingen. Die deltavariant, waar we nu het meeste last van hebben, is van een jaar terug, ofwel we krijgen iets van eerste statistiek: eens per jaar een nieuwe, agressievere variant, is het zo bezien.

Dat is koffiedik kijken, maar ik kijk niet raar op als veel landen nu vaccineren gaan verplichten.

Stock futures move higher after Friday's big sell-off, investors monitor omicron Covid variant https://t.co/S6gu8Mtqtn — CNBC (@CNBC) November 28, 2021

Overnamenieuws en meteen ook het enige nieuws nu op het Damrak. Ease2Pay neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over voor 10,7 miljoen nieuwe aandelen in een vrij ingewikkelde constructie.



De opening dan, alles beweegt en flink ook:



De rentes dan, die denk ik nog op gang moeten komen:

A shift to online shopping, health fears and less-steep discounts have thinned in-store crowds on #BlackFriday, with many shoppers are also choosing curbside pick-up rather than venturing inside. More here: https://t.co/96bUqzcLOV pic.twitter.com/qu62HR1zLr — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2021

Niet alleen vastgoed en technologie, zeg maar:

LATEST: Macau casino stocks plunge as the sector faces renewed scrutiny following the arrest of the head of the world’s biggest junket.



Wynn Macau tumbles 10% while Sands China and Galaxy Entertainment sink almost 8%. https://t.co/P4EQMJl3sX — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2021

Ik bedoel maar. Druppel opgloeiende plaat, maar die topman wordt gestript, geloof ik:

The chairman of China Evergrande Hui Ka Yan sold shares in the company worth about $344 million and a government body has taken over the group’s soccer stadium with a view to selling it, as the debt-laden property developer scrambles to meet liabilities https://t.co/MZZdJuHx8i pic.twitter.com/SrsYVwlP25 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 27, 2021

Een kwart.

Toyota’s global output dropped by more than a quarter in October from a year earlier, as a shortage of semiconductors and other parts continued to impact automakers https://t.co/X7M1oS7icb — Bloomberg (@business) November 29, 2021

Het zal toch niet...?

The prospect of blackouts is adding to the sense of foreboding in Europe this winter https://t.co/e2Q5BGf3nq — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2021

Alles schreeuwt om regulatie in deze markt?

Google warns crypto miners are using compromised cloud accounts https://t.co/cyyEsbTrQW — CNBC (@CNBC) November 28, 2021

Omdat er strikt genomen amper nieuws is:

It’s not an overstatement to say that semiconductors power the modern world. And now, there aren’t enough of them getting made. Here’s how the global semiconductor chip shortage got so bad, and what’s being done to fix it. https://t.co/0rEqzFkaW9 pic.twitter.com/yt3e26IRJW — CNBC (@CNBC) November 28, 2021

Zucht:

De FT wrijft het nog maar eens in. Bedrijfsklimaat in Nederland in Nederland is niet meer wat het is.

Het lijkt wel een reclame campagne van de Engelse regering. pic.twitter.com/0grskxGhFF — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 29, 2021

We leren ook nada, niks en noppes hierover op school:

'Slechts kwart Nederlanders kan zich financieel gezond noemen'https://t.co/XddyKuAmc9 pic.twitter.com/haMAJaCJ0d — RTL Z (@RTLZ) November 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.