Biedt een bloedrode beursdag kansen?

Voor Koopjes is het nog veel te vroeg! Er is nog bitter weinig bekend over de nieuwe Covid variant maar dat het gevolgen zal hebben op de toekomstige bedrijfswinsten en het meer economische schade in het vooruitzicht geeft moge duidelijk zijn. Daarnaast daalt in rap tempo het ondernemersvertrouwen, het consumentenvertrouwen en last but not least het beleggersvertrouwen. De 'nieuwe' beleggers kunnen in paniek voor aanbod zorgen terwijl kopers nog even de kat uit de boom kijken. Aanbod zonder kopers geeft lagere koersen. Buy the dip vlak voor een weekend is geen handige strategie...



Komende weken komen er mooiere kansen met fors lagere koersen in het vooruitzicht. Rest mij u allen een mooi weekend te wensen,...