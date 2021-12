Aandelensentiment van januari

Wat doet de AEX in 2022? Stem! Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Nu Rudolf in volle galop een lege arrenslee achter zich aan sleept richting de Noordpool, is het tijd voor beleggers om zich te focussen op komend jaar. Laat in de laatste Bull Bear Enquête van dit jaar vooral weten wat u denkt dat de beurs in 2022 te bieden heeft. Natuurlijk is de vragenlijst zoals gebruikelijk vooral gericht op volgende maand, januari dus. Van welke aandelen verwacht u komende maand het meeste? En van welke aandelen denkt u juist dat ze tegen zullen vallen? Extra vraag Maar ook zijn we benieuwd naar uw verwachtingen voor heel 2022. Met deze laatste enquête voordat de champagneflessen massaal open worden geknald, kan het niet anders dan dat er een extra vraag is toegevoegd: Wat gaat de AEX doen in 2022? Er zijn zeven antwoordmogelijkheden die reiken van een stijging van meer dan 10% tot een daling van meer dan 10%. Laat het ons weten en vul de IEX Bull Bear Enquête in voor januari (meedoen kost slechts 1 minuut van uw tijd). Stem nu in de IEX Bull/Bear Enquête Werkt de link niet? Sta dan pop-ups toe bij Instellingen.

