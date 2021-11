IEX plakt koopadvies op FlatexDEGIRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk zet FlatexDEGIRO op de kooplijst.



Het is guur op Beursplein 5, maar op de Duitse beurs glinstert volgens analist Niels Koerts een groeiparel: FlatexDEGIRO, voor Nederlandse beleggers geen onbekende partij.



"De vooruitzichten voor deze inmiddels grootste online broker van Europa zijn zeer rooskleurig", zo schrijft hij in een analyse. "De rente is laag en er trekken steeds meer mensen naar de beurs. Daarnaast beschikt FlatexDEGIRO over een ijzersterke marktpositie en is het schuldenvrij."



