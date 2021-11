En of het Black Friday is, alles fors lager voorbeurs

Het is echt Black Friday. De AEX indicatie is nu -2,5%, want er is een nieuwe Covid-19-variant waarvan nog onduidelijk is of de vaccins er tegen werken.

Het gaat om een Zuid-Afrikaanse variant en verder is alles nog onduidelijk hoe en wat. En daar houdt de beurs niet van, vandaar de koersen. Want verder is er vandaag niks te doen op de markten met Black Friday. De VS is maar tot 19:00 uur open vandaag en wij horen dan hoe Nederland al dan niet weer dicht gaat.

Verder staat Azië lager, de dollar daalt, rentes imploderen zelfs, commodities liggen slecht (op goud na) en crypto daalt. Nou, typisch 2021 weer. Ik stond kwartiertje later op voor deze morning call - want rustig dagje - en daar gaan we al weer. Wat een jaar.

South African scientists are working “at lightning speed” to ascertain how quickly the concerning new coronavirus variant can spread and whether it is resistant to Covid vaccines https://t.co/JJiYU4pHIf — Bloomberg (@business) November 26, 2021

Op het Damrak is dit het enige nieuws. Volgens Bloomberg is er flink wat belangstelling voor Intertrust.

In Azië is ook alles pet. Evergrande -9,0%, Tencent -2,9% en Softbank doet -5,4%, want China verzoekt de VS om een delisting van Didi aan de Nasdag. Ook weer een noviteit. Gevoelige data, vandaar.

De opening dan... het worden weer de coronawaarden tegen de rest? Dit is wel heel speculatief, maar ik waag een poging: technologie, JET, PostNL en zulke waarden misschien wat beter en financials, horeca-aandelen, Shell en Air France wat minder.

De rentes dan, zoveel basispunten heb ik zelden gezien op dit uur:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Alfen (hier) en BAM (hier) die net doorkomen:

08:11 Alfen levert transformatorstations aan Liander

08:11 BAM presenteert nieuwe organisatiestructuur

07:48 Donkerrode opening AEX door angst voor nieuwe coronavariant

07:31 China vraagt Didi om Amerikaanse notering op te heffen - media

07:07 Europese beurzen openen fors lager

07:01 Meer dan 260 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

25 nov Europese beurzen sluiten hoger

25 nov Apex en CSC in de race voor Intertrust - media

25 nov AEX sluit hoger na rustige dag

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Oktober (eur)

19:00 Wall Street eerder dicht op Black Friday

En dan nog even dit

De oliemarkt is de meest politieke op de beurs:

A U.S. bid to tame oil prices with a coordinated release of oil reserves has drawn a non-committal response from China as focus shifts to OPEC+ response, leaving markets unconvinced about Washington’s plan. Read more https://t.co/vxqVkkYLnb pic.twitter.com/HzgOEpL9Ys — Reuters Business (@ReutersBiz) November 26, 2021

Wat een bericht! Gevoelige data, vandaar. De notering van Didi is ook geen succes trouwens. Softbank staat -1,4%:

Softbank fall steepens after report that Chinese regulators have asked Didi to delist from U.S. https://t.co/WxzLP7SvmV — CNBC (@CNBC) November 26, 2021

Overnamefantasie in België:

overnamebod op #Resilux in de maak. Stond net zoals voor een dik handvol andere bedrijven al een hele lange tijd in de sterren geschreven. #SioenRevisited. pic.twitter.com/Z8DxbZjMUi — Tom Simonts (@TSimonts) November 26, 2021

Mooie en volledig mee eens:

From @Breakingviews: ‘Only fools, liars and charlatans predict earthquakes,’ seismologist Charles Richter once said. The same applies to investing, says Edward Chancellor. No model exists to say when the stock market boom will end. Keeping it boring is a better approach pic.twitter.com/xtcE3dS8Cz — Reuters Business (@ReutersBiz) November 26, 2021

Dit zien we dan wel weer:

Goldman Sachs says that 60/40 portfolios might face lost decade given more challenging growth/inflation mix & stretched valuations, which suggests greater equity & cash allocations in the next cycle. Lost decades for US 60/40 relatively frequent, often followed strong bull mkts. pic.twitter.com/x8ss5IBgNP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.