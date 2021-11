Black Friday: Verschillende snelheden in aandelen van Amerikaanse retailers

Bericht delen via:

Wall Street heeft deze week te maken met een verkorte handelsweek. Donderdag vierden de Amerikanen Thanksgiving Day, waardoor de beurzen gesloten bleven. Vandaag zijn de markten maar een halve dag geopend vanwege Black Friday.

Black Friday: belangrijke indicator voor de beurzen

Het is tegenwoordig een van de belangrijkste dagen voor de retailsector. Veel consumenten, gelokt door aantrekkelijke kortingen, trekken er dan op uit om hun jaarlijkse kerstinkopen te gaan doen. In de VS wordt Black Friday ook gezien als een belangrijke indicator voor de aandelenbeurzen.

Indien de uitgaven op Black Friday toenemen, is de kans groot dat er tot aan de Kerst meer wordt uitgegeven door consumenten, wat uiteindelijk weer positief is voor bedrijven en aandelenbeurzen.

Wanneer er meer dan verwacht wordt uitgegeven op Black Friday, heeft dit in het verleden vaker geleid tot een eindejaarsrally op de beurzen.



Vooral bedrijven die direct met consumentenuitgaven te maken hebben, zullen profiteren van een positieve Black Friday. Denk bijvoorbeeld aan Amazon.com, Alibaba Group Holding, eBay, Costco Wholesale Corporation en Wal-Mart Stores. Vaak verzamelen drommen mensen zich voor de winkelingang, doorgaans ruim voordat de deuren openen. Als dat maar goed gaat, met al die nieuwe Coronavarianten.

Technische plaatjes zijn niet eenduidig

Ik loop de technische plaatjes van deze aandelen langs. Wat mij opvalt is dat deze niet eenduidig zijn. Kortom, de aandelen die het meeste zullen profiteren van het 'cadeauseizoen' liggen er verdeeld bij. Dat is belangrijk om te weten indien je in Amerikaanse retailers wenst te beleggen.

Amazon

De grootste online retailer ter wereld, Amazon.com, oogt technisch bezien neutraal. Wij hadden posities in Amazon in de defensieve Tostrams lange-termijnportefeuille, maar die zijn afgelopen zomer verzilverd, omdat de koers te veel stagneerde. Hiermee is de winst op de positie Amazon veiliggesteld.

De trend van Amazon verloopt zijwaarts. We verwachten een consolidatie boven de steun van $2.871,00 (de bodem van 25 september 2020).

Weerstand ligt rond $3.773,08 (de top van 16 juli). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een zwak verloop zien. Dit wijst op een matige technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Amazon.com minder presteert dan de markt.









Alibaba

Alibaba heb ik hier al eerder besproken, in verband met de restrictieve maatregelen van de Chinese overheid. Alibaba beweegt neerwaarts, maar heeft de steun op $129,77 (de bodem van 28 december 2018) bereikt. Wellicht is dit voor de speculant geschikt voor een dobbeltje.

Het van oorsprong Chinese Alibaba heeft weerstand rond $182,09 (gevormd op 22 oktober).

Alibaba is ongeschikt voor de defensieve lange termijn beleggingsportefeuille. De 200-dagenlijn van Alibaba Group Holding laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alibaba Group Holding achterblijft bij de rest van de markt.





eBay

De trend van eBay is gematigd opwaarts gericht. De hogere toppen en hogere bodems geven aan dat beleggers op hogere niveaus durven (bij-) te kopen. Er ligt weerstand op $95 (berekend koersdoel).

De steun ligt rond $64,85 (de bodem van 4 februari).

De 200-dagenlijn van eBay laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B. van eBay stijgt en suggereert betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

In de defensieve lange termijn Tostrams-portefeuille houden we een positie in eBay aan. Wij adviseren deze positie aan te houden.







Costco Wholesale Corporation

Costco ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. Kopers zijn zeer actief en stappen op elke kleine correctie in.

De opwaartse trend is intact. Er is opwaarts ruimte richting de weerstand van $630 (berekend koersdoel). Steun ligt op $436,17 (de bodem van 8 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Costco Wholesale Corporation laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat Costco Wholesale Corporation beter presteert dan de rest van de markt.

In de defensieve lange termijn Tostrams portefeuille houden we een positie in Costco aan. Wij adviseren voorlopig de posities in deze retailer aan te houden





Walmart

Hoewel Wal-Mart Stores meer een supermarkt is, doen ook veel Amerikanen daar hun kerstinkopen. Wal-Mart Stores bieden een breed assortiment aan non-food producten en geven op Black Friday grote kortingen.

Bij Walmart houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop tussen de steun van $134,41 (de bodem van 18 juni) en de weerstand van $153,66 (de top van 4 december 2020).

De 200-dagenlijn van Walmart Stores laat een vlak verloop zien. Dit duidt op een neutrale technische conditie.

Wij adviseren voorlopig geen posities in deze retailer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft immers aan dat Walmart Stores minder presteert dan de brede markt.