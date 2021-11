Voorbeurs valt het mee op wat normaal héél saaie beursdag wordt

De AEX-indicatie is maar liefst +0,7% en dat is is best veel? Want stelt u zich er niet te veel van voor vandaag wat betreft richting, omzet en volatiliteit. Amerika viert Thanksgiving.

U kent het riedeltje: morgen is Wall Street half open op nationale shopdag Black Friday. Kortom, reken normaal gesproken op twee saaie beursdagen, maar we hebben niet zo heel veel te klagen dit jaar, denk ik. Het zou wel typisch 2021 zijn als er wel actie komt. Wat is er nu verder zoal?

De dollar is tot 1,12 gezakt, maar stijgt nu weer iets

De Amerikaanse rentes doen ook niet mee vandaag en hier in Europa doen ze niks

Commodities doen ook niet veel, goud ietsje hoger en olie presteert wisselend

Crypto laat een bescheiden daling zien

Het enige nieuws bij ons is dat CEO Yoram Knoop van ForFarmers opstapt na acht jaar. Hij had zich er denk ik bij de beursgang ook wat meer van voorgesteld. Verder had gisteravond HAL nog Q3's en dat significant is op papier 12-20%. Geen nieuws over CoolBlue en de GrandVision-miljarden.



Verder nog iets? Inflatienervositeit heerst er nu toch ook bij diverse Fed-leden, bleek gisteravond uit de notulen van de laatste rentevergadering. Hoe tijdelijk is het? Het kan goed dat de bank de afbouw van haar opkoopprogramma versnelt. Vannacht verhoogde Zuid-Korea de rente met een kwartje naar 1%.

The Federal Reserve is likely to become a tougher talking central bank, could end bond program sooner https://t.co/TUJdI8PxaR — CNBC (@CNBC) November 24, 2021

De opening dan die mij ruim meevalt. Het is zelfs stil bij olie, en daar is de spanning te snijden tussen VS plus aanhang en Opec plus aanhang.



De rentes doen vlak, zien we ook niet zo vaak meer. Eigenlijk is dat de norm.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. De Orange-CEO wiebert op fraude of corrputie:

08:01 Resultaatverdubbeling voor Remy Cointreau

07:51 AEX gaat vermoedelijk hoger van start

07:33 Europese beurzen openen hoger

07:12 CEO ForFarmers vertrekt

06:58 Bijna 259,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

24 nov CEO Orange stapt op na veroordeling

24 nov Tech hoger op vlak Wall Street

24 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

24 nov Olieprijs daalt fractioneel

24 nov Fed-leden uiten twijfels over tijdelijkheid hoge inflatie - notulen

24 nov Wall Street blijft dicht bij huis

24 nov Verdeeld beeld op Europese beurzen

24 nov AEX sluit nipt hoger

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en iedereen pluist natuurlijk die ECB-notulen uit op het i-woord:

08:00 Consumentenvertrouwen - December (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

15:00 Ondernemersvertrouwen - November (Bel)

15:30 Wall Street gesloten vanwege Thanksgiving

En dan nog even dit

Iets met een nachtkaars:

Wall Street ended higher, lifted by gains in Nvidia and other tech stocks, while Gap and Nordstrom shares tumbled following weak quarterly reports https://t.co/MFaCH4FQlI pic.twitter.com/Thu8GGMoyl — Reuters Business (@ReutersBiz) November 25, 2021

Hier in Nederland kijken te veel mensen naar het verleden van Shell en te weinig...?

Shell is eyeing opportunities in sustainable aviation fuel and electric vehicle charging points in Asia as it reduces its oil refining operations in the region https://t.co/8dOlvep3iX — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2021

Shoppen kan u wel aan de Amerikanen overlaten:

Retailers nationwide are bracing themselves for a busy holiday season as #BlackFriday quickly approaches. The @NRFnews predicts holiday sales could top $850 billion this year – a 10% jump from the year before. @CourtReagan reports. ?? pic.twitter.com/3Ss3lfZxMd — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 25, 2021

Zeker geen bananenland:

South Korea raised interest rates for the second time in three months https://t.co/Ao7y9vid8I — The Wall Street Journal (@WSJ) November 25, 2021

Ja, hoe?

Here’s how some American cities are embracing cryptocurrencies. pic.twitter.com/R77BQUYN70 — CNBC International (@CNBCi) November 25, 2021

Edoch:

WATCH: The Indian government's plan to ban cryptocurrencies led to heavy selling in the country's digital currency markets, traders and investors said https://t.co/oW2eGPtGFL pic.twitter.com/P08cH5xoVY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2021

Evergrande +1,4%:

Shares of Chinese real estate developer Kaisa pop 20% after debt restructuring plan https://t.co/jgD3unEGTj — CNBC (@CNBC) November 25, 2021

Tencent +1,4%:

Tencent must get approval from Chinese regulators before publishing new apps and updates https://t.co/4iHE1vxSU1 — CNBC (@CNBC) November 25, 2021

Toe maar:

Beijing regulators grant China's Baidu and https://t.co/jDBRMn2i8D the first batch of licenses to start open-road self-driving operations in a part of the city equivalent to the size of Manhattan https://t.co/QXkdZ7xS4l — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2021

Begint lekker:

Amazon-backed EV firm Rivian delays deliveries of R1S SUVs - reports https://t.co/qD2QSVwS9c pic.twitter.com/24quPmJPCT — Reuters Tech News (@ReutersTech) November 24, 2021

Kansen en risico's:

China's 5 big tech issues for 2022 https://t.co/ur5en5591Y — CNBC (@CNBC) November 25, 2021

Mr. Market heeft lak aan verwachtingen:

Mede daarom zijn ze...

The wealthiest 10% of Americans own a record 89% of all U.S. stocks https://t.co/wB6GNjD7lZ — CNBC (@CNBC) November 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.