Tracker Tips: een koperen belegging

Volkomen mee eens dat koper kansen biedt. Zo ook, denk ik, aluminium, nikkel, zilver, ..., rare earth minerals. En er is verschil tussen bedrijven. Redenen waarom liever in BGF World Mining beleg dan in (deze) ETF. Een v/d 5 beleggingsfondsen waarin ik beleg. De anderen: First Eagle Amundi International Fund, First State Global Listed Infrastructure, Fidelity Sustainable Water & Waste en Fidelity Global Dividend.