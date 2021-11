Beursjaar 2021 in 21 niet zo heel erg lekkere grafieken

Eerlijk gezegd schrok ik hier zelf ook van, toen ik dit plaatje vanochtend maakte. Het is zo'n typisch aandeel van het Covid-19- en lockdowntijdperk, om het zo maar te noemen. Peloton is terug bij start, ondanks dat... Let wel, hier in Europa valt de term lockdown weer, maar niet in de VS.

Dat scheelt. Niettemin wil ik echt niet weten hoeveel mensen er nu slechts bidden en hopen dat ze hun ooit hun aankoopkoers Peleton terug zien. Want maakt u zich geen illusies dat de nieuwe generatie beleggers slimmer is dan de oude, of zich anders gedraagt. Hooguit neemt ze nog meer risico.

"Oh ja, Covid-19. Dat was me wat."

Wat een plaatje en hopelijk signaal dat we straks zo over virus praten.



Dit is #Peloton, zeg maar online thuissportschool (met kneiterdure dure bullen). Weken voor we corona en Covid-19 leerden kennen, deed aandeel $30 à $38. Nu bijna weer#AEX pic.twitter.com/cp2mJQv2WK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

Peleton is een typisch Covid-19-, lockdown- of 2020-aandeel. Een van die fondsen die ook de aandacht trok tot ver buiten de geijkte beursmedia en veel volatiliteit en prijsactie liet zien. Misschien is het leuk en goed om met een barre (Europese?) winter voor de deur naar een paar van deze aandelen te kijken.

Full disclosure: het is een lukrake potpourri van namen die spontaan in mijn hoofd oppoppen. Ik heb in geen enkele directe, maar in vrijwel allemaal indirecte exposure via mijn trackers. Het zijn weliswaar veel grafieken, maar niet echt mooie. Soms zijn dat kansen, soms.... U begrijpt het.

Ik laat de chippers, Tesla en crypto buiten beschouwing, want daar hebben we het iedere dag al, of alleen maar over. Eerst Nederlandse fondsen. Toen wij uit Zandvoort vertrokken, zoiets. CM.com dus. Ik had een ander grafiekje gemaakt en toen belde Niels mij... Straks meer dus, stay tuned.

Voorkennis, opgelet.



Collega @KoertsNiels vraagt mij net om dit grafiekje, ofwel hij komt vandaag denk ik nog met stukje #CMcom Op veler verzoek, om het zo maar uit te drukken dan... #AEX pic.twitter.com/9P3W226mmQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

Just Eat Takeaway was een van dé aandelen die van de lockdown kon profiteren. Inmiddels zijn we heel veel rumoer in de sector, heel veel tweets van de CEO en heel veel geklaag van aandeelhouder Cat Rock (5,1%) verder. Vandaag noemt niemand minder dan JPMorgan JET zélf een overnamekandidaat.

De trend is omlaag, concludeert in ieder geval iedere TA'er.

Hetzelfde verhaal gold voor PostNL. Wat een koerspret. Gold, want ondanks dat de Tsjechische miljardair Daniel Kretensky een belang van 20% opbouwde, zit de koers in een neergaande trend. En net nu de term lockdown weer valt, heeft PostNL mogelijk een probleem in België.

Air France-KLM heeft niets meer aan de beurs te zoeken. Het is denk ik een van de weinige dingen waar het over eens zijn op het Damrak. Dood geld.

Basic-Fit is zowel in staat heel snel uit te breiden, als overnight in volledige winterslaap te gaan. Of weer andersom. Ongelooflijk knap en dit is de mooiste grafiek die u in de stukje gaat zien, kan ik u nu al vast verklappen. Aan de koers te oordelen maakt het eigenlijk niet uit of die 1000 clubs wel of niet open zijn.

Eigenlijk is Fastned geen typisch Covid-19-aandeel, maar elektrische auto's was en is nog steeds een van de heetste sectoren sinds twee jaar geleden de wonderally van Tesla begon. Ik heb echter zelden een koers zo fanatiek zien zijwaartsen als deze laadpalerie dit jaar.

Ik heb ook zelden twee koersen zo prachtig zien correleren als Tesla en Alfen (in Almere geven ze deze combinatie denk ik andersom). Echt één op één, maar de laatste weken niet meer. Het aandeel heeft de winst mooi vastgehouden, maar de grafiek vraagt om uw technische aandacht.

Sligro lag al jaren slecht toen in maart vorig jaar... Wat dat betreft deed de grootgrutter het niet slecht, maar nu is er weer een horeca-sluiting en dreigt weer een lockdown. Vandaar denk ik die koersdaling deze maand. Hoeveel pech en tegenslag kun je hebben als bedrijf?

Over naar Amerika en dan eerst Zoom, want het videobedrijf was met onder andere Peleton een van de smaakmakers van de bullmarkt vorig jaar. Dit jaar is echter alles anders. Zoom is nog niet terug bij af, dat wel.

Voor Moderna leek een paar weken terug de coronapil van Pfizer het einde, maar dat duivelse virus en zeker geen feilloos werkende vaccins zorgen voor hoop.

Nog voor we afgelopen januari kennis maakten met het fenomeen en begrip meme-aandelen, was er al Nikola. Van start tot eind, dit is een bubbelpatroon uit het boekje. Of Nikola fraude is en niks meer, gaan we uit alle nog komende rechtszaken leren.

Meme-aandelen dus, GameStop. Dit is een half-afgemaakte bubbelgrafiek. Wie er nog in zit mag nog hopen, want de trend is stiekem opgaand. En dan meteen eruit denk ik dan, maar dat dacht ik ook al vele tussentopjes geleden.

AMC zwabbert ook nog ergens halverwege tussen toen niemand het aandeel nog kende en toen iedereen het wilde hebben. Intussen heeft het management al heel veel geld opgehaald en zelf voor $80 miljoen aan aandelen gedumpt. Wie er nog in zit mag het zelf uitzoeken.

Die handel in meme-stocks ging voor een groot deel via broker Robinhood, dat zelf dit jaar ook voor $38 naar de beurs kwam. Meer hoef ik daar niet over te zeggen, dat doet dit plaatje wel.

Een paar maandjes eerder kwam crypto-broker Coinbase naar de beurs. Daar zijn er ook niet veel vrolijker van geworden.

Deze maand was de meest lawaaiige beursgang dit jaar van elektrieke auto-boer Rivian. De koers heeft er al een volwaardige slipcursus op zitten.

Nio ging nog veel harder dan Tesla in de grote hausse. Nu is er geen koopinteresse meer, maar er is ook nog weinig verkoopbereidheid, om niet te vaak het woord zijwaarts te gebruiken.

Cruisemaatschappijen werden vorig jaar misschien het hardst van iedereen geraakt. Het is al heel wat dat bijvoorbeeld Carnival overleeft en de koers is een beetje bijgetrokken van een mokerslag. Wat rest is een enorme bedrijfsschuld die ik maar even niet op zoek.

Ook nog even een wat serieuzere vliegtuigmaatschappij: United Airlines. Iets met automatische piloot dan maar?

Tot slot, de Ark Innovation ETF van Catie Wood: het heetste beleggingsfonds van 2020. De term ETF is misleidend, want dit is een zeer actief handelsfonds in de meest hippe, risicovolle, kansrijke en meestal geen tot amper winstgevende technologie. Bij sommigen is iets van omzet al heel wat.

Zeker gezien de grafieken die u al in dit stukje hebt gezien, vind ik dat het fonds aardig blijft liggen. En misschien komt er nu net een joekel van een koop- of een laatste verkoopkans aan.

Hier is Catie toevallig en ze gaat haar risicoprofiel nog verder opvoeren?!