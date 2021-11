Herstel voorbeurs op wat laatste échte beursdag deze week is

De AEX indicatie is hoger na voorzichtig herstel op Wall Street gisteravond. Wel bleef technologie hachelijk, maar dat lijkt nu wat in te lopen.

De dollar ligt vlak, de rentes stijgen weer, commodities lopen overwegend op, maar crypto daalt. Het is opmerkelijk dat de markt in ieder geval even (?) is gedraaid na de herbenoeming van Fed-voorzitter Jerome Powell maandag. Ineens is er weer, net als afgelopen winter, wat ik de rente-inflatie trade noem.

Hoewel die inflatieverwachtingen van de markt zelf nu halt houden - zie het plaatje - is het hooggewaardeerde technologie omlaag, financials omhoog en vooral rentes de lucht in. Zeg maar de Covid-19- ruim geld trade is daarmee even uit, want die is precies andersom. De volatiliteit loopt ook weer op.

En toch hè? Behalve Powell en zijn Europese collega Christine Lagarde lijkt iedereen te denken dat de inflatie forever in plaats van transitory is. Zelfs DNB president Klaas Knot staat intussen bijna dagelijks als wethouder Hekking voor het raam ter springen met zijn fifty shades of temporary.







Wat mij opvalt zijn de grote koersuitslagen van individuele aandelen en niet alleen meme-stocks en elektrieke autoboeren. Zie ook Zoom, Tesla en Peleton, succesvolle lock down fondsen van vorig jaar.

Zeker Zoom en Peloton hebben nu een rampjaar. Nabeurs VS waren er nog stevige koersreacties op cijferaars:

HP: +7,5%

GAP: -16,1%

Nordstrom: -23,2%

De opening dan van wat eigenlijk de laatste echte beursdag van deze week is. Morgen is de VS dicht vanwege Thanksgiving en vrijdag is Wall Street maar een paar uur open. Dan is het Black Friday, waarvan het shoppen online al vanavond los gaat en tot zondagavond door gaat.

Laatste nieuws, deze prop ik er nog even tussen:

JPMorgan verhoogt advies #JustEatTakeway naar 'overweight' en kijkt niet raar op als er een bod... #AEX pic.twitter.com/O665PJHKdo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

Voor nu is er herstel en in Hong Kong staat Tencent -0,7%. Op het Damrak mag u nabeurs cijfers HAL verwachten en er is nu maar één headline. Wel een mooie: OCI plaatst order bij Plug Power.



De rentes bevestigen aandelen, even een pas op de plaats:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 AEX gaat hoger van start

07:55 Musk verkoopt weer aandelen Tesla

07:18 OCI plaatst order bij Plug Power

07:06 Groeitempo Japanse economie omhoog

07:01 Europese beurzen openen hoger

06:58 Bijna 258,8 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

23 nov HP verkoopt meer computers en minder printers

23 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

23 nov Wall Street eindigt verdeeld

23 nov Olieprijs stijgt

23 nov Rode cijfers voor technologie op Wall Street

23 nov Europese beurzen sluiten lager

23 nov Oplopende rente drukt techzware AEX

Analistenadvies:

TKH: naar €67 van €59 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met nabeurs HAL, BBP VS, Fed notulen en Ifo Gedschäftsklima:

00:00 HAL Trust - Cijfers derde kwartaal

13:00 Deere & Co - Cijfers derde kwartaal (VS)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November vlpg. (Jap)

08:45 Ondernemersvertrouwen - November (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - November (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Orders voor duurzame goederen - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November def. (VS)

16:00 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Oktober (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

Even geen technologie dus:

The Nasdaq ended lower for a second straight session while the Dow and S&P 500 rose, as rising Treasury yields prompted investors to sell Tesla and other Big Tech names and buy less-pricey stocks https://t.co/2VL9ln2V9x pic.twitter.com/q0PsG4CEeO — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2021

Vanaf vanavond:

'Black Friday' drags through November amid tight U.S. inventories and a shortage of workers https://t.co/JXNkeD41AB pic.twitter.com/kfEyCCYEqo — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2021

Aldus de scheepvaart:

The worst is over for global supply chains, but trade group says shipping faces lingering issues https://t.co/y7IElVingd — CNBC (@CNBC) November 24, 2021

Evergrande -1,7%:

China’s top economic official called for stabilizing house prices while sticking with curbs on speculation as a property market slowdown continues to take a toll on the economy https://t.co/05q1ucmsJl — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2021

Zeventig bedrijven:

Consortium of Japanese firms to test launch digital currency - Nikkei https://t.co/qo8zUd6GgE pic.twitter.com/PqM6edgtxp — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2021

Het wordt druk:

Chinese Tesla rival Xpeng wants to sell half of its cars overseas https://t.co/Cf0W9JG3NG — CNBC (@CNBC) November 24, 2021

En de koers heeft er eigenlijk niet onder geleden:

LATEST: Elon Musk has offloaded 9.2 million shares and collected about $9.9 billion of proceeds since he conducted a Twitter poll asking whether he should sell 10% of his Tesla stake https://t.co/QRtyz041iU — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2021

Goh:

Bitcoin ATMs allow customers to easily buy bitcoin and other cryptocurrencies using cash. But they're also a growing target for fraud. @EamonJavers reports. https://t.co/3phwwqvBJn pic.twitter.com/lYZXwRKPAM — CNBC (@CNBC) November 24, 2021

(...)

Toe maar. Hebben ze in Beijing ook gelachen?

JPMorgan CEO Dimon jokes his bank will outlast China's Communist Party https://t.co/0YLHkT0ERA pic.twitter.com/5TKhFDcdMQ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2021

Paris Hilton, die misten we inderdaad nog:

NFTs’ potential for artists “blows my mind,” @ParisHilton told me as she and @BillAckman back a foundation now valued at $300 million https://t.co/wiu0xYOwrd via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) November 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.