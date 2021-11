Oliedom of olieslim? VS, China, India en de rest versus Opec en Moskou!

Het zou mooi zijn als deze landen het vaker met elkaar eens waren en samen konden optrekken. Zou een hoop spanning en gedoe schelen in deze wereld. En misschien wel een hogere waardering voor aandelen opleveren.

Bloomberg:

The U.S. will release 50 million barrels of crude from its strategic reserves in concert with China, Japan, India, South Korea and the U.K. -- an unprecedented, coordinated attempt by the world’s largest oil consumers to tame prices that could prompt a backlash by OPEC+.



Of that amount, 32 million will be released from the U.S. Strategic Petroleum Reserve as an exchange over next several months, while 18 million will come from an accelerated release from previously authorized sales, the White House said in a statement Tuesday.

Dit zinnetje geeft nog even aan hoe uniek dit is.

It represents one of the biggest releases ever from the reserve, surpassing U.S. interventions amid Libyan unrest in 2011 and Operation Desert Storm in 1991.

Ho, het artikel is nog geldig, maar dat grafiekje niet meer.

Oil drops after the U.S. announces a 50 million barrels of crude release from its Strategic Petroleum Reserve https://t.co/Rq8PuuonUd pic.twitter.com/bmMjefr93i — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2021

Zwiep, olie - hier West-Texas Light Intermediate, ofwel WTI - is alweer de andere kant uitgesneld. En hoe.



Die vaatjes olie komen vanaf volgende maand los. Het Witte Huis zegt dat als het nodig is, er nog meer tegenaan worden geplempt. Allemaal leuk en aardig, maar Bloomberg constateert tegelijkertijd dat Opec en Moskou misschien wat minder enthousiast zijn en hun productie kunnen beperken. Want er is ruzie.

The decision by President Joe Biden to collectively discharge stockpiled crude after OPEC+ countries rebuffed calls to significantly boost production marks a diplomatic win for the U.S. and a challenge to the grip that Saudi Arabia, Russia and other OPEC+ producers have on the market.

But it’s not without risk. OPEC+ officials warned they’re likely to respond by canceling plans to boost their own production, negating the addition of stockpiled oil onto the market. The standoff sets up a fight for control of the global energy market.

Kortom, dit kán op een olie-oorlog uitlopen. Gezien alle issues die er zijn met Covid-19, inflatie, rente, dure dollar, energy crunch, supply chain, transportkosten en files en schaarser en duurder personeel is dit het laatste waar de wereldeconomie op zit te wachten. Het risico bestaat niettemin.

Dat de VS, China en India elkaar een keer vinden en Riyad en Moskou durven te tarten, geeft wel aan hoe hoog de (energie)nood is. Aan de andere kant zijn vijftig miljoen vaten weer een druppel op een gloeiende plaat? Dat is grofweg iets van de helft van het totale dagelijkse gebruik op deze planeet.

Misschien is het vooral dat deze grote landen Opec duidelijk maken dat ze niet met hun voeten moet spelen. Hoe dit ook uit pakt, wellicht kunt u de komende tijd uw lol op met prijsactie en volatiliteit in olie. U ziet het vandaag, een quote of berichtje is genoeg om de prijs in vuur en vlam te zetten.

Want echt nieuw is dit niet eens, het hing al dagen in de lucht. En vergeet vooral niet dat buy the rumour and sell the fact vaak goed werkt op de oliemarkt. Vraag u vooral niet af hoe het kan, want voordat u daar het antwoord op weet, is de koerswinst weg. Zie hierboven WTI en hieronder Brent maar: