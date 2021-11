AEX equal weight staat al op 3400: beleggen we in verkeerde AEX?

Rendement is een keuze, tsjakka!

Heel leuk, maar wel weten allemaal wel beter, nietwaar? Het is wel zo en dat gaat u in dit blog lezen. Ik neem eerst een aanloop. Met de vrije val van de Turkse lira vandaag worden we weer met de neus op de feiten gedrukt hoe cruciaal valuta is bij beleggen. EUR/USD staat dit jaar op -7,8%.

Another Emerging Markets crisis in the making? EM currencies have plunged this year, by no means only the Turkish Lira, but also Hungarian Forint, Polish Zloty, or the Argentine Peso. pic.twitter.com/4c4giFu59Z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 23, 2021

AEX in Italiaanse lires

Zo krijgt u bij iedere valuta ook een andere indexstand en daar speelde ik gisteren even mee. Voor de echte ouwe, trouwe meeschrijvers onder u kan ik meedelen dat de AEX in oude Italiaanse lires nu op - ka ching - 1,5 miljoen zou staan.

In good old guldens staat de #AEX zelfs op ruim 1800 https://t.co/GK1dAEmSWd pic.twitter.com/56kJX7o7OM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 22, 2021

Valuta is één, maar weging is twee bij indices. Wat heet... Ik ben zelf al een week van slag. Want we hadden een paar keer zoveel verdiend aan dezelfde index, als we die ietsie anders hadden ingekleed!? Daar lijkt het op. In den beginne, anno 1896, was er de Dow Jones, de eerste index ooit.

Van elk aandeel zit er eentje in die Dow Jones en die met de hoogste koers heeft het zwaarste gewicht. Een onding dus. Misschien zijn er meer, ik weet alleen dat de Japanse Nikkei 225 op dezelfde manier is samengesteld. Vervolgens was er de S&P (uiteindelijk) 500, die aandelen een marktweging gaf.

Weging op basis van marktwaarde

Ook onze AEX, bijna alles indices zijn zo samengesteld: een prijsindex (dividenden gaan er uit) waarin fondsen hun gewicht krijgen op op basis van marktwaarde, hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen en omzet. Dit is in de afgelopen eeuwe de onbetwistbare industriestandaard geworden.

Er zijn bij mijn weten behalve Dow Jones en Nikkei 225 nog twee grote uitzonderingen op deze regel onder de grote en gekapitaliseerde indices. De Duitse DAX 40 (er is ook een DAX Kurs waar niemand naar kijkt) en Noorse OBX 25 zijn herbeleggingsindices, ofwel de dividenden blijven er in.

Equal weight

Er is nog een methode om indices samen te stellen: dom en simpel gelijk wegen. Dat is een goed bewaard geheim. Letterlijk. Ik loop twintig jaar mee in dit wereldje, maar ik had er nog nooit van gehoord. Zo liep ik vorige week de S&P 500 Equal Weight Index tegen het lijf: ieder aandeel 0,2% gewicht.

Even een grafiekje maken en toen viel ik echt even helemaal stil. U nu ook?

Kom het net tegen, er bestaat ook equalweight S&P 500. Zelfde aandelen, maar dan allemaal 0,2% en niet marktgewogen zoals S&P 500, of van ieder fonds één aandeeltje zoals #DowJones



Zal niet veel schelen dacht ik, even Datastream aan... en nu ga ik hard huilen geloof ik #AEX pic.twitter.com/XXYqkR2hEf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2021

Dit is het langste plaatje dat ik van de S&P 500 Equal Weight heb. Inderdaad, zelfde aandelen, maar ander gewicht en... een compleet ander rendement?! Begin maar vast met haren uit uw hoofd te trekken, want ik ga nog even door.



Hier is het logaritmische plaatje, u ziet wel dat die equal weight index niet altijd beter doet. In 2000 had ik bij wijze van geblogd dat het een waardeloos kreng is, want in de jaren negentig bleef de gelijkgewogen Socialisme & Politbureau 500 achter op de gewone S&P 500.



Ik maak me al twintig jaar druk dat we dagelijks naar de AEX prijs- en niet - herbeleggingsindex kijken. Ik ben overtuigd dat beleggen dan een minder slechte naam had gehad. En moet ik nu toegeven dat we al die jaren nog beter naar de AEX Equal Weight en AEX Equal Weight Total Return Index konden kijken?



Daar lijkt het op. Lijken, want ik heb helaas te weinig data voor harde conclusies. Hoe obscuur die indices zijn blijkt uit mijn onvolprezen Refenitiv Datastream. Dat onvolprezen skip ik meteen, want deze datamachine heeft de AEX Equal Weight niet. Refinitiv Eikon dan weer wel, maar niet helemaal?

Zo gaat de AEX Equal Weight niet verder terug dan 2003 (de AEX is anno 1983). Zie de indexstand en het rendement anno de bodem van 2003...



... en vergelijk dat met de AEX waar we dagelijks naar kijken. Dit kan toch niet waar zijn dat dit dezelfde index is alleen met andere weging?!

Vorige week meldde ik triomfantelijk dat de AEX herbeleggingsindex door 3000 zoefde. Daarbij vrolijk uitgezwaaid door de AEX Equal Weight Total Return Index, die al lang en breed boven 5000 staat. Dat is zes keer de gewone AEX!



Alleen Euronext heeft basisinformatie over deze equal weight indices. Ik denk het, maar ik weet niet of deze indices ook anno 1983 zijn en net als de AEX ook op standje 100 gedeeld door de eurokoers zijn begonnen. Als ik daarvan uit ga zien de gemiddelde rendementen per jaar er zo uit:

AEX 7.7%

AEX herbeleggingsindex 11,4%

AEX Equal Weight Index 11,9%

AEX Equal Weight Total Return Index 13,0%

Groot verschil

Wat vooral op valt is het grote verschil in prijsindices, veel meer dan de herbeleggingsindices. Denk aan Unilever, Shell, Heineken, Ahold en de rest die altijd het grote gewcht van de index droegen. Daar moet u het minstens zo veel van de koers als het dividend hebben. En zo is er meer.

In dit rapport van Van Eck staat een hele analyse waarom die equal weight indices zo veel beter doen dan marktgewogen, want dat is structureel, ondanks dat er periodes zijn dat het anderom is. Hier is de conclusie, de truc zit 'm vooral in groot gewicht kleine aandelen en herwegingen.

Kom ik hier ook nog een uitgebreid, bijna wetenschappelijk verhaal over deze indices tegen van Lyn Alden. Zij heeft het ook over obscure indices.

Helaas, dat obscuur moet u echt letterlijk nemen. Er zijn volop equal weight trackers op S&P 500, MSCI World Index en allerlei niches, maar niet op de AEX. Ik weet niet of deze lijst uitputtend is, wel recent en hier vindt u in ieder geval 124 titels. Kijk maar of uw broker ze ook heeft.

Broker, daar zeg ik wat. Ik moet mijn verhuizing van Binck naar Saxo Bank nog regelen - en dan weet u genoeg - maar ik heb zin om een MSCI World Equal Weight tracker op te pikken. Ik weet niet of dat kan en ik weet ook nog niet of ik blijf. Ik ben gepikeerd dat ze hun verhuizing bij mij over de slagboom gooien.

Zo wil ik ook Dividend Aristocrats, neig ik naar chippers, ofwel ik moet sowieso mijn porto fine tunen. Ik laat het u weten als ik iets doe.

Nu ga ik weer verder met mijn koersenschermen in mijn toiletpot vouwen, dat ik sinds vorige week doe sinds ik die equal weight indices tegenkwam.