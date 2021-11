Slotcall: Coronaspook doemt op

De AEX (-0,4%) blijft per saldo dicht bij huis, maar onderliggend gebeurt er genoeg. Wat gelijk opvalt, is dat de coronagevoelige aandelen een pak rammel krijgen, terwijl de stay-at-home stocks massaal worden gekocht.

Het bericht dat Oostenrijk in een volledige lockdown gaat, is de trigger. Niet zozeer omdat Oostenrijk een land van wereldformaat is, maar wel omdat er een reële kans is dat andere Europese landen zullen volgen. Immers, al het ene schaap over de dam is volgen er meer. Dat geldt helemaal voor Europa.

Als ik moet inzetten op een land dat in staat is dergelijke maatregelen ook te nemen, is het wel Frankrijk. En laat dat nou net de belangrijkste markt voor Basic-Fit (-2,0%) zijn. Er valt dus iets voor te zeggen dat de sportschoolketen vandaag een van de grootste verliezer is binnen de AMX.

Ook Unibail Rodamco (-3,4%) heeft er de nodige winkelcentra staan. Sowieso ligt het winkelvastgoed er de laatste maanden ronduit slecht bij. Het aandeel Unibail Rodamco blijft sinds de bekendmaking van het coronavaccin zelfs achter ten opzichte van de AEX. Dit ziet u in de onderstaande grafiek.

Er zijn uiteraard ook bedrijven die baat hebben bij lockdowns. Het aantal maaltijdbestellingen bij Just Eat Takeaway (+6,3%) zal stevig toenemen en ik denk dat PostNL (+4,0%) het bij een harde lockdown in Nederland ook weer aardig druk krijgt.

Financials onder druk

Het is niet de dag van de financials. Onder andere Aegon (-3,6%) en ING (-3,3%) staan vandaag in de uitverkoop. Wat meespeelt, is de dalende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente keldert liefst zes basispunten tot 1,53%.

Nederland: -4 basispunten (-0,18%)

Duitsland: -5 basispunten (-0,33%)

Italië: -5 basispunt (+0,88%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+0,88%)

Verenigde Staten: -6 basispunten (+1,53%)

Alibaba

Alibaba (-2,4%) gaat na de klap van gisteren nog een tikje verder omlaag. Analist Paul Weeteling heeft uitgebreid naar de resultaten van het E-commercebedrijf gekeken en hij is tot de conclusie gekomen dat deze hondsberoerd zijn. De omzetgroei neemt stevig af en de marges staan onder druk, omdat de onderneming extra moet investeren om de concurrentie voor te blijven.

Wat met name ten koste gaat van de groei is dat Alibaba bedrijven die van het platform gebruik maken niet meer mag verbieden om ook met andere E-commercebedrijven zaken te doen. Desalniettemin ziet Weeteling ook lichtpuntjes. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,4%

AEX deze maand: +7,1%

AEX dit jaar: +31,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +34,8%

Kleine aandelen blijven achter

De AEX (+0,2%) blijft deze week nog dicht bij huis, maar de AMX (-1,9%) en ASCX (-1,9%) geven behoorlijk wat terrein prijs. Als er wat onzekerheid in de markt komt, zijn de kleine aandelen altijd de eerste die in de uitverkoop gaan. De Nasdaq (+2,6%) blinkt uit. Met name Amazon en Nvidia hebben deze week een mooie outperformance laten zien.



AEX

Philips (-12,0%) heeft volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA zijn procedures en risico-analyses van zijn beademingsapparatuur niet op orde. Daar komt bij dat het bedrijf mogelijk in 2016 al wist van deze problematiek. Dit kan grote gevolgen hebben voor eventuele rechtszaken in de VS. Besi (+5,8%) zet daarentegen een nieuwe all time high op het bord.

AMX

Inpost (-19,3%) heeft een rampzalige week achter de rug. De uitbater van kluisjes zag zich genoodzaakt om de outlook voor dit jaar te verlagen. Fagron (-8,6%) heeft last van een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux, terwijl PostNL (+3,0%) zich enigszins revancheert.

ASCX

TomTom (+14,1%) vliegt omhoog dankzij nieuwe Europese wetgeving. Per 6 juli 2022 moeten nieuwe automodellen binnen de EU beschikken over een intelligent snelheidssysteem, zodat mensen een melding krijgen als ze boven de toegestane snelheid rijden. Hiervoor zijn de kaarten van TomTom nodig. Echter, het was allang bekend dat deze wetgeving er zou komen. Robert Manders uitte daarom zijn verbazing over het koersverloop in de IEX-Beleggerspodcast.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!