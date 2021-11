Aandelen, vastgoed, grondstoffen en economie wakkeren inflatie verder aan

Bericht delen via:

Dit is niet de eerste keer dat ik over inflatie begin en ook zeker niet de laatste. De Amerikaanse inflatie liep afgelopen maand op tot ruim boven de 6%. In de hele EU steeg de inflatie 4,4%, met uitschieters voor o.a. Duitsland (4,6%) en België (5,4%)

Dat het leven steeds duurder wordt, wordt vooral beïnvloed door de economie die uit z'n jasje groeit. Dat zien we op dit moment terug in oplopende prijzen van energie, diensten, industriële producten en halffabricaten. Ook de logistieke verstoringen in de handelsketen - het is moeilijk om producten vanuit vooral China naar andere landen te transporteren - zorgen ervoor dat alles duurder wordt

Over een tijdje zullen we bovendien te maken krijgen met hogere loonkosten, want werknemers zullen compensatie eisen voor de gestegen kosten voor levensonderhoud. Arbeid wordt daarbij geholpen door de extreem lage werkloosheidscijfers van dit moment, waarmee de beruchte loon-prijsspiraal op gang dreigt te komen.

Technisch

Het is belangrijk te weten hoe en in welke fase van de economie een torenhoge inflatie samenvalt met de sterke technische plaatjes van de financiële markten. Daarvoor ga ik te rade op de grafiek van de Vierjarige Businesscycle (de tekst gaat verder onder de grafiek).

Deze langetermijn-golfbeweging geeft, vanuit historisch perspectief, aan dat een hoge inflatie doorgaans plaatsvindt in periodes van sterke economische groei.

Dat lijkt exact de actuele stand van zaken op de beurzen:

De zeer sterke technische plaatjes van de internationale aandelenmarkten weerspiegelen krachtige economische groei. De aandelenmarkten bewegen nog altijd in langetermijn-stijgende trends.

Vastgoed doet het prima. De MSCI World Real Estate Index, die wereldwijd vastgoed volgt (in dollars), zet de opmars voort. De vastgoedindex heeft eerder dit jaar de toppen van 2008 en 2019 rond 240-242 punten gebroken.

De grondstoffenmarkten zijn technisch opwaarts uitgebroken. De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, is dit voorjaar boven alle toppen sinds 2016 (rond 26) gebroken, waarmee een structurele uptrend is ingezet. De energiemarkten spelen een cruciale rol hierin.

Belangrijke bodems in de rentegrafieken in combinatie met felle koersstijgingen in grondstoffen duiden op inflatoire ontwikkelingen. De Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de meerjarige neerwaartse trend al verlaten. De rente is technisch bezig een bodempatroon te vormen. Deze formatie wordt voltooid bij een stijging boven de toppen van de afgelopen 1,5 jaar rond 0,06%.

Concluderend: deze combinatie van ontwikkelingen komt alleen voor in de sterkste groeifase van de economie. Op basis van het verleden kunnen we vaststellen dat dit bovendien juist optreedt in de laatste fase van de economische groei.

Deze ontwikkeling staat op dit moment haaks op de geluiden van stagflatie, die ik de laatste maanden vaak hoor. Stagflatie treedt op bij een combinatie van stijgende prijzen, trage economische groei en hogere werkloosheid.

Omdat van deze combinatie thans geen sprake is acht ik het risico van stagflatie op dit moment niet aan de orde. Maar stagflatie zou wellicht wel kunnen plaatsvinden op het moment dat de rente abrupt wordt verhoogd (en economische groei drastisch afremt).

Omdat centrale banken de almaar stijgende prijzen niet hebben zien aankomen, zit in die hoek de negatieve verrassing. Straks zijn renteverhogingen nog de enige beleidsmaatrgelen die de weifelende Centrale banken kunnen nemen.

De Powells en Lagardes zitten gevangen in hun zelfgecreëerde inflatie-escaperoom en hebben geen idee waar de sleutel is. Dat gaat nog problemen opleveren.

Hieronder de langetermijnplaatjes van de AEX, S&P500, MSCI World index, UBS Commodity Index, MSCI World Real Estate Index en de Nederlandse kapitaalmarktrente.

Nederlandse beurs

De AEX-index valideert de stijgende trend. De Nederlandse beurs heeft met de uitbraak boven de voorgaande top de uptrend hervat, waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht.

Koersdoelen liggen rond weerstand 840-850 punten, in tweede instantie rond 890-900 (berekende koersdoelen). Steun ligt rond 751,06 punten (bodem van 8 oktober).

Wall Street

De S&P 500-index weet de stijgende trend te hervatten nu de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De S&P 500-index signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering.

De oude uptrend is weer opgepakt waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 5.500,00 punten (berekend koersdoel). Steun ligt rond 4.279,37 punten (bodem van 8 oktober).

Wereldbeurzen

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. Kopers zijn zeer actief en stappen op elke kleine correctie in.

De opwaartse trend biedt ruimte richting weerstand 3.300 punten, daarna tot 3.600 (berekende koersdoelen). Steun ligt op 2.876,79 punten (bodem van 14 mei).

Wereldwijd vastgoed

De MSCI World Real Estate Index ligt er, afgezien van de huidige consolidatie, technisch bezien prima bij. Zolang steun 244,48 punten (bodem van 1 oktober) op basis van de slotkoers stand weet te houden, blijven we opwaarts kijken.

De MSCI World Real Estate Index biedt ruimte tot 330,76 punten (berekend koersdoel). Ook hogere niveaus sluiten we niet uit.

Wereldwijde grondstoffenindex

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, beweegt binnen de stijgende trend. Het koersdoel ligt rond weerstand 35,85 punten (top van 19 december 2014). De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de Commodity Index boven de laatste top weet te breken.

Dan mag verdere koersstijging worden verwacht. De DJ-UBS Commodity Index heeft pas steun rond 26,00 punten (bodem van 20 augustus).

Nederlandse kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente maakt technisch een opwaartse draai, nu de dalende trend is verlaten. De potentiële hogere koersbodem geeft aan dat de draai in het technische plaatje structureel is.

De signalen worden gevalideerd bij een doorbraak en slotstand boven weerstand 0,06% (gevormd op 20 maart 2020). Na een uitbraak boven weerstand 0,06 wordt 0,40% het volgende opwaartse koersdoel. De steun ligt rond -0,38% (bodem van 6 augustus).