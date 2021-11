Slotcall: midkapper ziet nog eens dik 15% aan beurswaarde verdampen

Geachte mevrouw, mijnheer,



Ik vraag u aandacht te schenken in uw podcast, een artikel te wijden aan de overdracht van De VEB Bottomline (door Binck genoemd de BInck Bottom-line) het tweewekelijkse blad, Op uw Website een artikel te plaatsen.



Recentelijk is mijn rekening bij Binck Bottom-line overgezet naar Saxo Bank.

De overgang is voor mij niet naar wens verlopen.

De provisie kosten zijn met honderden procenten gestegen.

Ook het nieuwe platform is niet wat ik gewend ben.

Deze migratie van Binckbank VEB Bottomline daar heb ik niet omgevraagd.

Als SAXO Bank de VEB- bottomline overneemt dienen zij de overeenkomsten (contracten) over te nemen.



In 1996 is de VEB, (Vereniging Van effectenBezitters) met Bank Labouchere NV de VEB Bottom-line gestart.

Op 8 oktober 1996 hebben mijn vrouw, Banck Labouchere en ik een samenwerkingsverklaring ondertekend voor het beleggen tegen geringe vastgestelde kosten onder het motto Snel, Goedkoop en Gemakkelijk

Ik heb de volledige afkoopsom betaalt zodat er geen kosten van bewaarloon, administratieve handelingen zoals dividend bijschreven et cetera betaalt behoefde te worden/Die waren met de afkoopsom allen verrekend.

Tegen voordelige tarieven kon ik handelen op de Effectenbeurs.

Ik heb bij de VEB Bottom-Line Bank Labouchere het bewaarloon betaalt (ook voor opties en futures) en dividendprovisie in de vorm van een bedrag ineens, de ‘afkoopsom’.

Coupon- en lossingsprovisie worden niet in rekening gebracht.

De hoogte van de afkoopsom wordt bepaald door uw startpositie in geld en/of effecten bij VEB Bottom-Line.

Ik heb destijds de maximale afkoopsom betaalt.

Het terughalen van overzichten van Binck als Saxo dat het terughalen van de info onmogelijk is, want de data is verwijderd.

Opmerking : bedrijfsadministratie dient zeven jaar bewaard worden, ter inzage voor de cliënt.

De VEB is partij in de overname, gezien de oorspronkelijke VEB-Bottomline.

Op de site van Saxo staan er aparte voorwaarden voor de groep VEB-Bottomline. Daarin staat o.m. dat het VEB lidmaatschap door Saxo wordt afgeschreven. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds een verband is tussen VEB en Saxo

Ik eis dan ook dat SAXO de contract voorwaarden van de VEB Bottomline Bank Labouchere / Binck Bank overneemt.

Bij de VEB heb ik actie gevraagd, gezien mijn lidmaatschap van de VEB, het verband wat de VEB heeft met haar leden en de Binck VEB Bottom-line.

NB SAXO Bank reageert niet op mijn berichten.

Service-desk van de SAXO Bank is niet te bereiken.



Gé van Bemmel,

Spijkenisse