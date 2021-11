Slotcall: Midkapper ziet nog eens dik 15% aan beurswaarde verdampen

Bericht delen via:

Wall Street opende in het groen, maar zakt langzaam toch een beetje terug. Europese beurzen waren vandaag ook niet vooruit te branden en ook de AEX (-0,3%) sloot in de min. Dit is vooral te wijten aan de verliezen van Unilever (-1,1%), Adyen (-2%) en Shell (-1,9%).

Philips (+1,6%) trok de kar, en Lucas Bols (+8,5%) is bij de smallcaps stijger van de dag. Dat behaalde afgelopen halfjaar een hogere omzet dan voor de coronacrisis. InPost (-15,2%) moet nog eens flink inleveren na de teleurgestelde reactie op de cijfers gisteren, en bungelt ruim onderaan in de AMX-index. Gisteren kelderde het aandeel al fors, om vandaag nog eens ruim 15% aan beurswaarde in rook op te zien gaan.

Alibaba stelt teleur

Beleggersogen waren vandaag ook gericht op Alibaba (-9,1%). De techgigant kwam langs met cijfers die toch een tikje tegenvielen. Met een groei van 29% op jaarbasis kwam de omzet uit op een omgerekende $31 miljard. Een minder grote stijging dan de 34% stijging een kwartaal eerder. Ook de winst liep met 81% fors terug ten opzichte van een jaar geleden.

IEX BeleggersPodcast

Nvidia

Overal zitten chips in, iedereen wil ze en die van Nvidia (+10,3%) horen bij de beste. “Doe daar, mede dankzij Facebook dat nu Meta heet, een flinke schep metaverse-fantasie bovenop en zie het resultaat: een koersstijging van 50% in een maand tijd”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling.

Het bedrijf overtrof wederom de eigen verwachtingen en weet nog steeds de marges te verhogen. “Dat Nvidia een absolute topper is, daar heb ik al meerdere keren op gewezen, maar de forse waardering zorgt altijd voor een lichte tempering van het enthousiasme.” Hoe groot die tempering is, leest u in Weetelings analyse.

GBL

Het management van de Belgische investeringsmaatschappij GBL (+0,2%) doet er alles aan om de korting ten opzichte van de intrinsieke waarde uit het aandeel te krijgen. Het koopt uitgebreid eigen aandelen in en verschuift de focus naar private equity, dat voor de particuliere belegger moeilijk te bereiken is en aandelen in de holding dus aantrekkelijker moet maken. De analyse, geschreven door IEX-analist Niels Koerts, vindt u hieronder.

Rentes

Over de brede linie dalen de rentes. Zo ook in Nederland, waar de tienjaarsrente met drie basispunten daalde tot -0,13%.

Brede markt

De AEX (-0,3%) presteerde vandaag vergelijkbaar met Frankrijk (-0,2%) en Duitsland (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,1% tot 17,1 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (-0,3%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro stijgt 0,3% en noteert nu 1,136 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,6%) dalen.

Olie: WTI (+0,4%) stijgt, terwijl Brent (-0,4%) stijgt.

Bitcoin (+1,3%) stijgt.

Het Damrak:

Just Eat Takeaway (+0,4%) zal Grubhub niet in de etalage zetten, benadrukte CEO Jitse groen vandaag. Wel zoekt het bedrijf actief naar een strategische partner. "We kijken naar alles wat onze activiteiten kan versterken, inclusief samenwerkingen met logistieke partijen of grote Amerikaanse supermarktketens", zei Groen tijdens een digitale bijeenkomst van Morgan Stanley. Hij verwacht 'zeer spoedig' samenwerkingen op het gebied van boodschappenbezorging aan te kunnen kondigen. "We gaan erg groot worden in het bezorgen van boodschappen."

(+8,5%) is het afgelopen halfjaar teruggekrabbeld naar het niveau van voor de coronacrisis. Het bedrijf steekt vandaag met kop en schouders boven de andere AScX'ers uit. Recyclingspecialist Envipco (-2,7%) zag zijn omzet in Q3 licht stijgen op jaarbasis tot €9,5 miljoen, maar Envipco heeft daarbij ook het resultaat onder druk zien staan.

Adviezen

Fagron: naar €17,50 van €20,75 en houden - Kepler Cheuvreux

Randstad: naar €66 van €58 en houden - Degroof Petercam

OCI: naar €33 van €28 en kopen - Degroof Petercam

Heineken: naar €69,54 van €61,57 en verkopen - Heineken

IMCD: naar €198 van €173 en houden - ING

PostNL: naar €5,15 van €5,80 en kopen - ING

Lucas Bols: naar €13 van €19 en houden - Kempen

Agenda vrijdag 19 november 2021

00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober

10:00 Lopende rekening - September (eur)