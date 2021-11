Wat een koersen, feestdagen vallen vroeg bij elektrische-autobouwers

Het is vroeg dag voorbeurs New York. Gisteren ging de Duitse elektrische-autobouwer Sono Group - met NV op het einde, dan weet u het wel - naar de Nasdaq. En hoe.



Hier de feiten. Nog geen auto verkocht, maar wel veel voorbestellingen voor wat een rijdende zonnecel is. Dat levert extra stroom voor 112 kilometer per week op. Gemiddeld? Want zeker deze tijd van het jaar zien we (hier op de vijftigste breedtegraad) de zon aanzienlijk minder dan in mei, juni en juli.



Het is een cliché, maar dit doet mij weer erg aan de dotcombubbel denken, toen ook veel bedrijven zonder omzet - maar met mooie website - miljarden waard waren op de beurs. De meeste beloftes kwamen toen niet uit. Enfin, Sono is intussen $2,6 miljard waard en zo te zien komt daar vandaag wat bij. In eerste instantie dan.

Tussen haakjes de scores pre-market. let goed op dat u de juiste tickers hebt, want er zijn meer hondjes die Fikkie heten.

Tesla 3,3% (+0,8%)

Rivian -15,1% (-6,5%)

Lucid (niet te verwarren met Lucid Diagnostics à -12,4%) -5,5% (-6,4%)

Nio -2,5% (+0,1%)

Fisker -9,6% (-4,0%)

Sono: +154,7% (+31,2%)

Op het Damrak doen Ebusco en Fastned niet mee aan het feestje, maar TomTom wel? Het is iedereen onduidelijk waarom dat gisteren ineens zo hard ging. De winst loopt er wat uit, maar niet alles. Terug naar Sono, dat inderdaad een heel mooie website heeft. Is die auto ook mooi? Kwestie van smaak, ik vind van niet.

Duitsers en design: altijd lastig. Vind ik. Ze zijn beter in engineering.



Prijsactie, volatiliteit en liquiditeit zat, maar fundamentals ho maar natuurlijk. Gaat het niet om bij prijsactie, ritjes maken maar. We hebben het al aan diverse sectoren gezien vorig en dit jaar, in een bull market on steriods zoals deze is er altijd wel een hoek op de beurs waar het gokken om het gokken is.

Als het maar hard gaat. De frenzy in meme-aandelen in januari spande de kroon. Nu zijn het elektrische-autobouwers. Waarom niet? Het is verrukkelijk voor wie van adrenaline houdt, vermaak u ermee en geniet ervan. Mazzel als u verdient, pech gehad als u verliest, maar let vooral op volumes en actie in het boek.

Want het laatste dat u wil, is met zulke aandelen blijven zitten als de kudde weer verder trekt. Zie ook de plaatjes van bijvoorbeeld GameStop en AMC, en hier hebt u het wat dat betreft exemplarische Fastned: de koersen laten een klassiek bubbelpatroon zien, maar blijven daarna zeg maar halverwege hangen.

Dat is echt nieuw op de markten sinds cryptro en ook meme-aandelen: duidelijke bubbels, dan halve implosies en vervolgens kan er weer prijsactie ontstaan. Dat kunnen we van legendarische bubbels als tulpenbollen, South Sea Compnay en Mississippi Company niet zeggen. Kijken wat Sono ervan bakt.