Slotcall: All time highs Damrak met diverse bijsmaakjes

Waar begin ik? Normaal wordt het vanaf deze tijd met het aflopen van het Q3-cijferseizoen tot en met oud & nieuw steeds rustiger op de beurs.

Dit jaar niet met die bull market on fire, ik kan het niet anders noemen. De AEX zet wéér een intradag all time high neer (829,35) en de AEX herbeleggingsindex stond zelfs voor het eerst ooit boven 3000. Het is wel dat de euro's waarin het Damrak is genoteerd steeds minder waard worden (EUR/USD 1,13).

Daar had ik vandaag al een enorm blog over, waarin ik van alles en nog wat er bij haal. De centrale vraag bij dit alles is of de ECB beyond the curve is, zoals het zo mooi heet op de markt. Ofwel, achter de feiten en (inflatie)cijfers aan loopt. Een duurdere dollar is overigens wel goed voor de AEX-winsten.

TomTom is de de Koerswappie van de Dag om de grootste stijger of daler van de dag op z'n 2021's te omschrijven. Dit is het enige nieuws vandaag, maar is dit de trigger voor die double digits? Op het forum hebben ze het er amper over. Automotive is nu de hotste sector op de beurs onder aanvoering van Rivian.

Misschien dat daarom de markt steeds verder om zich heen en dus ook naar TomTom gaat kijken voor nieuwe kansen...? Vergezocht en ik heb er zeker geen bewijs voor. Deurtje verderop daalt Ebusco trouwens iets op lauwe omzet.

The #EU Intelligent Speed Assistance legislation has been adopted! #ISA tech will now be mandatory for all new vehicles starting in 2022. With the TomTom ADAS Map and software suite, OEMS can find the quickest and safest route to becoming ISA compliant. https://t.co/mZPzhUilsU — TomTom (@TomTom) November 17, 2021

Volgende, Ahold Delhaize waar ze wellicht ook een beetje opkijken waarom de beroemde/beruchte Paul Singer van hedge fund Elliot met 3% aan boord is. Hij is juist enthousiast! Weet u nog? Bij bod destijds van PPG maakte Singer nog ruzie met prooi AkzoNobel.

Kijk aan, uit persbericht: #Elliot zit met 3% in #AholdDelhaize omdat bedrijf juist uitstekend presteert en de markt dat niet waardeert #AEX pic.twitter.com/RaA7wzQsCR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2021

Of is InPost Wappie van de Dag? Dat gaat kleddernat op een outlook-verlaging. En het fonds deed het al zo slecht sinds de beursgang begin dit jaar en dan valt zoiets natuurlijk helemaal verkeerd (in een marktbrede bull run).

Kijkt u verder vooral naar Rivian, Tesla en de rest voor koersspektakel en vanavond nabeurs komt Nvidia nog met Q3's door:

Een v beste aandelen sinds bull market in 2009 begon: om 22u heeft superchipper #Nvidia Q3's. Wat een goudmijn, maar ook hier geldt dat aandeel rap duurder wordt. Zolang CEO Jensen Huang dat eeuwige leren jekkie aan heeft, zal het wel goed gaan? #AEX pic.twitter.com/aYduEgvHtK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2021

Verder presteert de brede markt heel wisselend, maar de meeste koersen blijven wel dicht bij huis. Het meest nullen voor de komma's.

Pssst, niet wakker maken, de rentes houden zich eindelijk eens een keertje gedeisd.

Beursplein 5

Dito nieuweling CTP doet -1,9% op haar Q3's en wat valt er nog meer op het Damrak op? Dat wéér de AMX en AScX slechter doen dan de AEX. En niet zo'n beetje ook. Dat is typisch Damrak 2021: de AEX doet veel beter dan de mid en small caps, terwijl dit bijna altijd andersom is.

Vink, zowel ASMl, ASMI als Besi zetten weer een all time high neer

Wie helpt Wolters Kluwer aan €100 op het bord?

Just Eat Takeaway begon nog leuk vandaag...

Het is niet het jaar van Heineken

Van SBM Offshore had ik zelf wat meer verwacht met die order

TKH gaat hard op haar beleggersdag met vrolijke excels