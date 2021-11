Tracker Tips: een echte groene Japanner Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel, Column Categorie: Indextrackers

Klimaatbeleggen in het land van de rijzende zon kan nu met een nieuwe tracker van HSBC Asset Management. Hiermee kunt u profiteren van de overgang naar een koolstofarme Japanse economie die tegelijkertijd gekoppeld is aan de Paris-Aligned Benchmark (PAB). HPJP De HSBC Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (met ticker HPJP en isincode IE000UU299V4) is nu verhandelbaar op Euronext Parijs met een kostenplaatje van 0,18% op jaarbasis. Er is Nederlandstalige essentiële beleggingsinformatie voorhanden, waardoor men in dit fonds mag beleggen. HPJP volgt de zogeheten MSCI Japan Climate Paris Aligned-index, die bestaat uit 171 duurzame large- en midcap-bedrijven. De onderliggende index is aangewezen als een referentiebenchmark onder artikel 9 van de SFDR. De twintig relatief grootste gewichten zijn in de mand zijn in onderstaand overzicht weergegeven. nummer bedrijf gewicht 1 TOYOTA MOTOR CORP 4,34% 2 KEYENCE CORP 4,24% 3 SONY GROUP CORP 4,14% 4 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,55% 5 EAST JAPAN RAILWAY CO 2,17% 6 SOFTBANK GROUP CORP 2,16% 7 LASERTEC CORP 1,99% 8 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 1,89% 9 TOKYO ELECTRON LTD 1,79% 10 TERUMO CORP 1,77% 11 DAIICHI SANKYO CO LTD 1,66% 12 NIDEC CORP 1,57% 13 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 1,52% 14 HOYA CORP 1,51% 15 FAST RETAILING CO LTD 1,46% 16 FANUC CORP 1,32% 17 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 1,28% 18 TOKYU CORP 1,27% 19 SMC CORP 1,27% 20 KDDI CORP 1,27% Duurzame filter De ETF streeft naar een vermindering van de koolstofintensiteit van 50% met een 20% hoger gewicht voor bedrijven die doelstellingen voor transitierisico's stellen. Bedrijven worden uitgesloten die: ten minste 1% van de inkomsten uit thermische kolenwinning hebben

10% van de inkomsten uit olie en gas halen

of 50% inkomsten verwerven van stroomopwekking uit thermische kolen, olie of gas Relatieve performance Op basis van de afgelopen vijf jaar presteren de MSCI Japan index en de afgeleide subset qua rendement ongeveer gelijk met zo’n 49%, zoals in onderstaande grafiek is af te lezen. Ook voor beleggers die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel in Japan is er, zeg maar, een echte groene Japanner samengesteld. Zo is er voor elk wat wils op ETF-gebied en dat is priiima.

