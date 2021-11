Over inflatie, vermogenstax, reële rente, ECB en vooral: risico

Overal in de wereld gaan de rentes hoger of neigen ze daartoe. Centrale banken trekken zich al terug met de afbouw van steunprogramma's en verhogen de rente (of ze zijn van plan dat te doen). Wat betreft timing prijst de markt mei in, maar St. Louis Fed president James Bullard zei gisteren dat het ook maart kan worden. De dollar steeg er op.

Intussen trekt in Frankfort een dame haar Franse stiff upper lip op: ECB-president Christine Lagarde herhaalde deze week eens te meer dat de ECB niet van plan is volgend jaar de rente te verhogen. De markt gelooft er ook niet zo heel erg in. In 2022 zien we of we de ECB beyond the curve is, of niet.

En dus:

#ECB balance sheet hit fresh ATH at €8,404.8bn as Lagarde keeps printing press rumbling despite rampant #inflation. Total assets rose by another €22.1bn in the past week. ECB Balance Sheet now equal to 80.7% of #Eurozone GDP vs Fed's 37.4%, BoE's 41%, BoJ's 134%. pic.twitter.com/2XmY8xBgix — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 17, 2021

Nu is er meer druk op de euro. Er bestaat zoiets als het Verdrag van Maastricht, maar daar trekt niemand zich iets van aan. En gaan zich er nog minder van aantrekken. Dit heet tijdens de wedstrijd naar eigen goeddunken de regels aanpassen. Hiervoor kunnen ze beter de BOA's inzetten, maar wie ben ik?

Europese begrotingsregels worden verzacht. Eerder sprak Frankrijk zich daar al over uit. Nu Griekenland. https://t.co/HyXm7FkrdS — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 17, 2021

Een nu havikse Fed en een nog altijd duivische ECB lijken vooral een druipende euro op te leveren:

Als u echter lang kijkt, dan is dit op zich geen hele rare stand. Precies in het midden van de extremen. Huishoudelijk: dit is vanaf 1 januari 1999 inderdaad de euro versus de dollar, daarvoor is het de legendarische Duitse D-Mark (symbool van de Duitse comeback na 1945) versus de dollar.

Op de beurs zien we dat aan alles wat los en vast zit, maar ook ver daarbuiten doen hard assets het goed. Want (staats)obligaties, cash en spaargeld is door de nu nog gratisser!-geldpolitiek van de ECB gewoon een no go-area aan het worden: -4%!

Reële Rente (nominale rente minus inflatie, blauwe lijn) nu op -4%. Een historisch laag niveau. Obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie, de z.g.n. 'linkers', doen het nu prima. Maar de waarde van 'gewone' obligaties wordt door de inflatie nu stevig uitgehold. pic.twitter.com/W0jk1vNngi — Delft Analist (@DelftAnalist) November 4, 2021

Delft Analist Rombout Kerstens heeft de sommetjes voor u gemaakt en hier loopt het fenomeen van samengestelde interest finaal tegen u in. Dit is pure roofbouw op geld, want hier komen de taxes op vermogen nog bij plus uw kosten om dat aan te houden. Dit is wat ik hier het meeste op tegen heb.

De ECB dwingt iedereen meer of zelfs onverantwoord risico te nemen, doordat ze risicovrij rendement om zeep heeft geholpen. Hoeft niet en ik hang zeker de doemdominee niet uit, maar het risico is dat het weer op een catastrofe uitdraait à la 2000-2003, toen de dotcom bubble-generatie werd uitgekleed.

Die nam ook veel en veel te veel risico en betaalde dat cash uit - tot ver beneden nul zelfs voor velen (aandelenlease-affaires).

Wat doet -4% reële rente met de koopkracht van 100 euro (= 100%) spaargeld?

Na 5 jaar: 82%

Na 10 jaar: 68%

Na 30 jaar: 30%#Lagarde #ECB pic.twitter.com/8nAl9WLTAq — Delft Analist (@DelftAnalist) November 5, 2021

Nu praat Lagarde groen en print ze haar vingers blauw, maar het wettelijke mandaat van de EC is een inflatiedoelstelling van 2%. Zelf vind ik dat ook en kortgeleden zei ene Elon Musk hetzelfde: inflatiedoelstelling en geldontwaarding in de praktijk is in feite een tax, of vermogensrendementsheffing.

Greed is good: daar zijn we het in meer of mindere mate over eens, toch? Hier zijn we het denk ik niet over eens: inflation is good. Lees die draad van Cullen Roche. Hij heeft mooie plaatje, onthutsende cijfers en heel veel retorische vragen. Zin in discussie? Ik wil het over onderstaande vraag hebben.

Vandaar ook deze hele lange inleidende monetaire beschieting van mij, want hier is het principiële punt: moet geld zijn waarde houden? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet?

Good thread from Cullen. A question I continue to have is why are so many people obsessed with making sure time travelers from 100 years ago who show up with just the change in their pockets are able to buy a hamburger today. https://t.co/hCSH2VHic4 — Adam Singer (@AdamSinger) November 16, 2021

Ik ben zelf voor een inflatiedoelstelling. Het dwingt iedereen geld te laten rollen of aan het werk te zetten - daar groeien en bloeien we van - en niet in een kluis of onder een matras gras te laten eten. Komt bij dat geld een ruilmiddel is en geen waarde-opslag. Met 2% inflatie vervult het die rol prima.

Dat gezegd hebbende, 2% inflatie of vermogensrendementsheffing zo u wilt, is ook meer dan genoeg. Vind ik. Klinkt in geen verhouding tot wat u aan loonbelasting betaalt, maar het is een wederkerige tax die na een leven lang vermogen opbouwen ook op zeker 50% uitkomt. Dat vergeet iedereen altijd.

Of 2% tax op vermogen te veel of te weinig is, is denk ik een kwestie van of u wel of geen vermogen hebt... Het is alleen wel zo: hoe hoger de lasten op geld, hoe meer risico mensen moeten nemen met hun geld. En dat levert weer een risico op voor vermogen van individuen, maar uiteindelijk de hele maatschappij.

En dat schuurt. Neem alleen al de AFM en DNB die expliciet waarschuwen dat te veel mensen veel te veel risico nenem (op de beurs), terwijl de ECB ze juist de markt op jaagt... Ik ga maar in de Dividend Aristocrats zitten. Ik houd me aanbevolen als iemand iets weet met nog minder risico, maar wel yield.

Ik hoop ook dat iemand in de comments laat weten wat nu de ideale percentages zijn voor inflatie en vermogensbelasting. Iets in mij zegt echter dat we het ook hierover weer vreselijk oneens zijn met elkaar.