Een heel bijzonder beursrecord, er staat AEX 3000 op het bord!

Wat een eer dat ik hier de boodschapper van mag zijn. Er zijn eigenlijk twee AEX'en. Eentje waar we dagelijks naar kijken, ofwel de AEX-prijsindex.

828,81, de #AEX zet weer all time high neer. Dan kijken we dus 20 jaar tegen 703,18 aan en dan ineens doen we tientallen nieuwe toppen - ik ben de tel kwijt - in ruim een half jaar pic.twitter.com/9sA1Mn01G8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2021

Er is ook de AEX herbeleggingsindex. Het verschil met de prijsindex is dat de dividenden uit de prijsindex verdwijnen en - de naam zegt het al - in de herbeleggingsindex blijven, ofwel worden herbelegd.

#AEX 3000!

De #AEX herbeleggingsindex dus. Itt tot AEX prijsindex waar we dagelijks naar kijken, maar die alleen maar laat zien wat aandelen kosten, laat total return index zien wat aandelen opleveren. En da's dik 11% pj sinds 1983. Succes met achter koersen aanrennen en sparen pic.twitter.com/8CnvqbBy5a — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 17, 2021

Beide indices startten ooit op 4 maart 1983, net als de AMX. Ik heb geïndexeerd, zodat u ziet wat deze indices door de jaren heen kostten en opleverden. U ziet ook de midcaps het nog veel beter doen dan de Blue Chips. Tja, wat is buy & hold een ongelooflijke no-brainer? Het is een maandgrafiek, november zit er nog niet bij.

Gemiddeld ruwweg 11% bruto voor de AEX en 12% voor de AMX: hoe kan het dat de beurs zo'n slechte naam heeft en actieve beleggers underperformen, of verliezen? We weten het allemaal dondersgoed: er in en er uit loont uiteindelijk niet. Aan beleggen verdient iedereen, aan handelen slechts een enkeling.

Tot 1983 volgden we in Nederland de CBS Herbeleggingsindex. Die werd overvleugeld door de AEX-prijsindex. Die is ooit ontworpen als optie-index. Door hoge kosten was opties handelen altijd volkssport op het Damrak. Kon met veel minder geld en daarom nam de AEX de rol van de CBS index over. Die verdween.

Met overvleugelen bedoel ik de hoeveelheid producten die er op een index zijn en de liquiditeit. Deze twee punten verklaren het succes van de prijsindex. Verklaart dit ook de slechte naam van de beurs in onze maatschappij? Mede. Ben ik van overtuigd. Want vanaf 2001 was het twintig jaar lang aandelen die niks deden...

Met die veel hogere herbeleggingsindex had iedereen gezien dat dit alleen de prijs van die aandelen gold. Nog iets, 38 jaar is de tijd waarin traditioneel een werknemer zijn of haar pensioen opbouwt bij de baas. U ziet dat die bijna voor driekwart uit herbelegde dividenden komt. Zijn er nog vragen over beleggen?