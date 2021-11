Rustig aan voorbeurs, maar oh oh euro en oh la la elektrische auto's

En jahoor, daar gaan we weer met de gasprijs ! Wat de IEX monitor laat zien klopt NIET! De huidige prijs is gedaald met 1,1%. Jullie kijken naar de prijs van gisteren. PAS DAT NOU EENS AAN !!! svp. Het staat zo dom.

Net zo dom als ABP. Snappen niet dat Shell keihard nodig is voor de vergroening. Een TESLA rijdt op stroom, diestroom wordt voor 55% opgewekt met olie, gas, en prachtig in stukken gesnipperd brandhout uit Brazilie. In stukken gehakt zodat het op afval lijkt. Een windmolen en een zonnewei komt niet uit de lucht vallen, daar is vreselijk veel olie en gas bij nodig om dat te mijnen en transporteren, los van de enorme verzamelkabels die nodig zijn om de stroom in je "schone" wagentje te persen. De vergroening is ws de grootste milieuramp die de wereld is overkomen. Bedankt Timmermans cs.