Rustig aan voorbeurs, maar oh oh euro en oh la la elektrische auto's

De AEX-indicatie voor opening is iets hoger, maar eigenlijk is het lager. De euro daalt namelijk. En hoe. Er stond vannacht al 1,126 op het bord, maar nu weer 1,13.

Verder is het nu rustig. Dat is dit jaar bijna iedere ochtend zo, ondanks die zinderende bullmarkt die we meemaken. Herbelegd staat de AEX zelfs op +35% en de AEX herbeleggingsindex kwam gisteren zelf tot één puntje van 3000. Enfin, er valt nu weinig op. Alleen die euro. Het is wel goed voor de AEX-winsten.

Wacht even, dit ziet er uit als een vitte vinger vannacht? Ik weet het even zo snel niet.

Dan zijn er bij ons vandaag nog Q3-cijfers van InPost. Die vallen tegen. De groei is minder sterk dan verwacht en daarom stelt het Poolse bedrijf de outlook naar beneden bij.

Een andere beursnieuweling met Q3's is vastgoedfonds CTP, een beetje vergelijkbaar met WDP. Die zijn wel in orde geloof ik in de gauwigheid, het fonds zegt voor te zijn op schema.

En nu wordt het leuk. Op Wall Street is een nieuwe beurshype aan de gang: elektrische auto's. Rivian is helemaal los, vooral van haar fundamentals. Pure prijsactie. Vermaak u er mee, win some, lose some, maar let op dat u er niet mee blijft zitten als de kudde weer verder trekt. En ook dan gaat er geen belletje.

Hoge omzet op dat lagere slot gisteren, wees er maar weer vroeg bij vandaag.

Ik geef u de beurswaardes mee. Hier ziet u eigenlijk ook weer het grote verschil tussen oude en nieuwe industrie, net als bij energie. Lage versus torenhoge waarderingen en veel koersgeweld. De fundamentals zijn meestal in het voordeel van oud.

Tesla $1,044 biljoen

Rivian $146,7 miljard

Lucid $89,9 miljard

Nio $62,08 miljard

Lucid ging gisteren mee op Rivian.

Nio dan weer helemaal niet. Is ook Chinees, misschien speelt dat een rol.

Tesla is haar eigen unieke fenomeen. En de CEO verkoopt door.

De opening dan en zoek de beweging. Crypto dan maar. In Hong Kong staan Evergrande en Tencent +0,8% en +1,1%.

De rentes kijken nog even de kat uit de boom.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Vopak: naar €38,40 van €40,40 (equal weight) - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Nvidia:

08:00 CTP - Cijfers derde kwartaal

08:00 InPost - Trading update

00:00 Randstad - Beleggersdag

00:00 TKH - Beleggersdag

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (Chi)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaal (VS)

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

11:00 Inflatie - oktober def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Niet alleen de euro:

Emerging market currencies whacked as Turkey's lira slumps nearly 3% https://t.co/OHPLr1dMnE pic.twitter.com/5PU9fMmoyN — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2021

Hier het hele verhaal nog even van die elektrieke, blikken Liesjes:

After a recent selloff, Tesla’s shares bounced back as electric vehicle stocks rallied while Rivian Automotive became the world's third most valuable carmaker. Read more here: https://t.co/MWKMflxCCd $TSLA $RIVN pic.twitter.com/5ASoFIJY6H — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2021

Of het genoeg is...? Het gaat bij Evergrande om meer dan $300 miljard aan schuld. Misschien dat Elon ook hier even kan bijspringen, funding secured :-)

Evergrande Chairman Hui Ka Yan has been selling off luxury assets including art, calligraphy and three high-end homes to help make debt payments for his ailing property firm. More here: https://t.co/XQyTDZuV8x pic.twitter.com/sshlGxnU2X — Reuters Business (@ReutersBiz) November 17, 2021

Meer:

Lucid Motors CEO says the EV start-up is targeting expansion in China, Middle East by mid-decade https://t.co/DjnBXnEXAv — CNBC (@CNBC) November 16, 2021

Oh wacht, daar is ie al?

Elon Musk sells stock for a seventh consecutive trading day, bringing him almost halfway to his promise to unload 10% of his stake in the electric car-maker https://t.co/hq0yYvxFyF — Bloomberg Markets (@markets) November 17, 2021

Wie denkt dat het bij tien banen blijft die naar Londen vertrekken...

Het vertrek van @Shell naar Londen laat zich komende jaren voelen, vrezen experts. De verwachting is dat meer onderdelen volgen. Shell is in Nederland kenniscentrum voor gas, raffinage en olie en het investeert in groenere energie.@theobesteman https://t.co/vTPoOXxxJ4 — DFT (@dft) November 16, 2021

Maak u pas echt zorgen, als er geen zorgen zijn:

A world economy still struggling to shake off the Covid-19 crisis now faces an additional drag — a marked slowdown in China https://t.co/rr5nfrhviw via @TomOrlik @RoyeBjorn pic.twitter.com/Tpwbs3f8X8 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 17, 2021

Dit moet ik nog lezen, maar het valt dus op in de wereld:

How the relationship between Shell and its home country came under strain and led to a split https://t.co/tuKEf6Jy4U — Bloomberg Markets (@markets) November 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.