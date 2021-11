Slotcall: Deutsche Bank optimistischer over twee Nederlandse banken

Kort nadat de beursdeuren vanochtend opengingen, zette de AEX (+0,4%) al een nieuwe all-time high op het bord. De grootste indexstuwers waren Prosus (+4,2%), Unibail (+2,7%) en zwaargewicht Shell (+2%). Ahold had er vandaag minder zin in en sloot zo'n 3,2% lager.

Laten we beginnen met een macrocijfer: de U.S. Retail Sales. In oktober zijn de verkopen in de Amerikaanse detailhandel sterker gestegen dan verwacht. Economen rekenden op een stijging van 1,2%, maar dat werd 1,7%. De maand ervoor bedroeg de stijging nog 0,8%.

Rivian al zo groot als VW

We blijven nog even in de Verenigde Staten, want daar stijgt Rivian (+9,1%) vrolijk verder. Alsof de beursgang nog niet succesvol genoeg was voor de bouwer van elektrische pick-ups, is het aandeel sindsdien ook nog eens meer dan verdubbeld in waarde. Daarmee is het jonge bedrijf net zo veel waard als Volkswagen. Zegt u het maar, is dit een bubbel?

Intussen gaat prijsactie bij #Rivian vrolijk door. Fonds is al meer dan verdubbeld sinds blow-out beursgang en is nu net zo veel waard als #VW. De fundamentals moet u zoeken (en u vindt ze niet) #AEX pic.twitter.com/pOGzBFDxNT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 16, 2021

Over elektrische automerken gesproken, Tesla (+2,9%) is weer een fractie minder in handen van Elon Musk. De CEO heeft de afgelopen weken ruim vijf miljoen aandelen Tesla verkocht en ook maandag deed hij er weer 934.000 van de hand. Daardoor kan de CEO zijn oude sok volproppen met zo'n $6,7 miljard.

Eerder vroeg hij zijn Twitter-volgers al of hij 10% van zijn belang in Tesla zou moeten verkopen, als reactie op de Democraten die eisten dat superrijken meer belasting zouden moeten betalen. Democraat Bernie Sanders tweette dat op een later moment ook nog. En dat bleef niet onopgemerkt bij Musk. “Ik vergeet telkens dat jij nog leeft”, antwoordde hij. “Wil je dat ik meer aandelen verkoop, Bernie? Just say the word.”

Deutsche Bank optimistischer over ING en ABM Amro

Terug naar ons eigen kikkerlandje. ING (-1%) en ABN Amro (-1,3%) werden door Deutsche Bank namelijk verrast met een koersdoelverhoging. Het koersdoel van ING ging van €14 naar €15 met een koopadvies. ABN Amro staat nog altijd op houden, maar het koersdoel ging ook hier met een eurootje omhoog tot €12. Dat houdadvies geldt overigens ook voor KBC (-3,1%). Het koersdoel van de Belgische bank steeg van €73 tot €74.

TKH presteerde nóg beter

Na de al zeer goed verlopen eerste jaarhelft heeft TKH (+0,9%) in het derde kwartaal nog een stukje sterker gepresteerd. “Alle bedrijfsonderdelen laten een indrukwekkende groei zien en dan vooral de bandenbouwsystemen. Bij dit onderdeel liggen de marges ook relatief hoog. Het goede nieuws is verder dat de orderintake bij de bandenbouwsystemen in het derde kwartaal nog flink verder is aangetrokken”, schrijft analist Peter Schutte. Op de beleggersdag die TKH morgen houdt, zal dit nog eens extra onder de aandacht worden gebracht.

Aedifica

De derdekwartaalcijfers van Aedifica (-0,3%) zijn om door een ringetje te halen. De EPRA-winst steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 31% tot €110,5 miljoen. "Dat is beter dan verwacht", schrijft IEX-analist Niels Koerts. "Maar het beste nieuws is nog dat de outlook voor dit jaar opwaarts is bijgesteld."

Koerts legt in zijn analyse van Aedifica uit waarom het zorgvastgoedfonds tegen een premie noteert waar voor winkelvastgoed een korting wordt gerekend. Of hij het aandeel desondanks koopwaardig acht, leest u ook in zijn analyse hieronder.

Huidige marktomstandigheden bijzonder gunstig voor Aedifica #Aedifica https://t.co/ox1pzLoNX0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 16, 2021

Rentes

Niet veel actie op de rentemarkt. De Nederlandse tienjaarsrente blijft liggen op -0,12%.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vandaag vergelijkbaar met Frankrijk (+0,4%) en iets minder goed dan Duitsland (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde 1,5% tot 16,3 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+0,5%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (+0,5%).

De euro daalt 0,3% en noteert nu 1,133 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,7%) dalen.

Olie: WTI (+0,4%) stijgt waar Brent (-0,6%) daalt.

Bitcoin (-4,8%) daalt.

Het Damrak:

“ Prosus (+4,2%) heeft in de afgelopen periode tot en met 30 september de winst flink zien aantrekken, dankzij de verkoop van een belang in Tencent", schrijft ABM Financial News. "Op jaarbasis steeg de winst per aandeel Naspers met ruim 400% tot $8,25. Prosus profiteerde van de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent in april dit jaar. Dit leverde een winst op van $12,3 miljard. Exclusief deze boekwinst, boekte Prosus een 5 tot 12% hogere kernwinst per aandeel."

(+4,2%) heeft in de afgelopen periode tot en met 30 september de winst flink zien aantrekken, dankzij de verkoop van een belang in Tencent", schrijft ABM Financial News. "Op jaarbasis steeg de winst per aandeel Naspers met ruim 400% tot $8,25. Prosus profiteerde van de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent in april dit jaar. Dit leverde een winst op van $12,3 miljard. Exclusief deze boekwinst, boekte Prosus een 5 tot 12% hogere kernwinst per aandeel." Kepler Cheuvreux heeft Ahold (-3,2%), dat er vandaag niet lekker bij ligt, van de kooplijst gehaald. De bank heeft er nu een houdadvies opgeplakt met een licht gestegen koersdoel van €31,90.

(-3,2%), dat er vandaag niet lekker bij ligt, van de kooplijst gehaald. De bank heeft er nu een houdadvies opgeplakt met een licht gestegen koersdoel van €31,90. Besi (+1,9%) klom vandaag naar een all-time high.

(+1,9%) klom vandaag naar een all-time high. IEX-analist Niels Koerts heeft Philips (-1,1%) teruggebracht naar Hold. Dit naar aanleiding van de test van de FDA, waar een gerepareerd apparaat van Philips niet doorheen kwam. Zijn complete analyse vindt u hier.

(-1,1%) teruggebracht naar Hold. Dit naar aanleiding van de test van de FDA, waar een gerepareerd apparaat van Philips niet doorheen kwam. Zijn complete analyse vindt u hier. “Er zit flink wat stress in de supply chain en de containercapaciteit. Dat was ten tijde van de halfjaarcijfers van Acomo (+0,4%) al het geval, maar veel verbetering is sindsdien niet zichtbaar geworden. Veel havens zitten flink verstopt en kunnen de aanvoer niet bijbenen”, schrijft Martin Crum in zijn analyse van Acomo die vandaag op IEX verscheen. Hierdoor dreigt vertraagde levering en dat kost geld. “Wat ook geld kost, is de wel beschikbare containercapaciteit: de vrachtkosten zijn dit jaar explosief gestegen.”

Adviezen

Heineken: naar €122 van €123 en kopen - Credit Suisse

Fagron: naar €25 van €27 en kopen - Berenberg

ABN Amro: naar €12 van €11 en houden - Deutsche Bank

ING: naar €15 van €14 en kopen - Deutsche Bank

Philips: van kopen verlaagd naar houden - IEX

Ahold: naar €31,90 van €30,85 en verlaagd naar houden - Kepler Cheuvreux.

Agenda woensdag 17 november 2021

00:00 Randstad - Beleggersdag

00:00 TKH – Beleggersdag

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

08:00 CTP - Cijfers derde kwartaal

08:00 InPost - Trading update

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

11:00 Inflatie - oktober def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaal (VS)