Handelen op de beursvloer: dit is de weg

Meedraaien met professionele daghandelaren op de beursvloer in Amsterdam: als aspirant daytrader laat je die kans natuurlijk niet liggen. Handelen op de beurs is enerverend en dynamisch.

Maar hoe zorg je ervoor dat je systematisch geld gaat verdienen, wetend dat niet elke transactie winstgevend kan zijn? Met deze vraag in het achterhoofd volgde ik de Bootcamp-week bij Better Options, gevestigd op Beursplein 5.

Direct raak

De eerste dag is het al meteen raak. De eerste indruk van de handelsvloer aan het Damrak is overweldigend, maar veel tijd om te acclimatiseren is er niet. Er wordt je direct een eigen tradingdesk toegewezen en de eerste theorieles staat al klaar.

Theorie en praktijk worden direct met elkaar gecombineerd: de opgedane kennis kan onmiddellijk in praktijk worden gebracht. De variatie van verschillende invalshoeken en de persoonlijke coaches maken dat elke dag weer nieuwe kennis brengt. Van ingewikkelde trade-setups waar ik nog nooit van heb gehoord naar een ‘dansen op de muziek’-strategie.

De verschillende coaches hebben allen veel inhoudelijke kennis en geven inzicht in hun eigen handelswijze en -strategieën. Zij geven een indruk van wat er allemaal komt kijken bij daytraden en welke competenties nodig zijn om een professionele handelaar te worden.

Concrete tips uit de praktijk

Naast uitleg in groepsverband wordt er veel tijd genomen voor individuele vragen en concrete tips. Daar heb je echt profijt van. Waar ik persoonlijk benieuwd naar was, is hoe een dag van een handelaar eruitziet.

Hoe begin je de dag? Waar liggen de entries en exits? En niet heel onbelangrijk: Hoe zorg je ervoor dat je je portefeuille niet in één dag opblaast en je de volgende dag weer mee kan doen?

Door de combinatie van de dagelijkse vlieguren tussen de professionals op de handelsvloer en het uitvoeren van trades, kreeg ik meer zicht op wat er allemaal bij komt kijken.

Bovendien wordt er veel waarde gehecht aan persoonlijk contact en is de begeleiding afgesteld op het individuele kennisniveau en de persoonlijke voorkeur voor financiële instrumenten - een optie of turbo is mij niet vreemd, maar van futures traden op de 5-minutengrafiek staat het zweet me in de handen.

Flink wat theorie

Theorie mag natuurlijk niet ontbreken voor een goede basis. De onderdelen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld technische analyse, money management en het opstellen van een handelsplan. Buiten deze theoretische onderdelen wordt er ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de psychologische kant van het traden. Hier kom je jezelf echt tegen.

De herkenbare fouten die wij allemaal wel hebben gemaakt bij het traden, bijvoorbeeld je laten leiden door emoties, komen hier glashelder naar boven. Hoe zorg je ervoor dat je niet een beslissing neemt waar je achteraf niet achter staat? Het erkennen en beheersen van deze emoties wordt intensief tijdens de Bootcamp behandeld en moet zeker niet worden onderschat.

De balans opgemaakt

Na een intensieve week, waarin in korte tijd enorm veel kennis en inzicht is overgedragen, maak ik de balans op: ben ik een betere handelaar geworden?

Uiteindelijk zal de praktijk dat uitwijzen, maar ik merk meteen al dat ik marktsituaties beter kan plaatsen, me beter houd aan mijn eigen plan en - vooral - dat ik me veel bewuster ben van mijn eigen gedrag. Dat is een solide fundament om op te bouwen op weg naar mijn volgende stap: professioneel daghandelaar worden.

