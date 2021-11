Heerlijk! Tandem TSMC-ASML verbaast Amerikanen en hoe

Taiwan wordt hoe dan ook nog een dingetje voor wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft in de wereld. In Nederland (en Europa) heeft men het ondertussen alleen over kneuzen, kreupelen of andere zielige mensen en natuurlijk over het gegeven of er G3, of G2 of toch mss G1 voor de de corona-bestrijding wordt ingevoerd. . . . . . Aan de andere kant van de wereld heeft men het wel over iets anders. Ik kan me herinneren dat de Amerikanen nog recent een export-interventie heeft gedaan in NEDERLAND om ASML-machines te exporteren naar China te verbieden.....