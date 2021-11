Heerlijk! Tandem TSMC-ASML verbaast Amerikanen en hoe

Obscuur. Het staat er echt. Bloomberg nog wel. Anno 2021. Ach ja, de nummer tien uit de Nasdaq 100 met een waarde van dik $350 miljard ziet u zo over het hoofd, nietwaar?

Bloomberg is overigens in goed gezelschap van onwetenden, want een tijdje terug twitterde ik deze. Ach ja, Amerikanen. Het zijn net Chinezen. Kijken echt niet verder dan hun eigen land. Zelfs de welbekende nummer zeven uit de S&P 500 belegt amper buiten de VS. Eén keer raden wie het is.

U mag trouwens zelf uitrekenen hoeveel ASML hoger staat sinds ik dit nog maar ruim een maand geleden tikte, want ik geloof dat ik daarmee een belletje luidde :-)

Precies 5jr geleden op WSJ:



"Can This Little-Known Chip Company Preserve Moore’s Law? Industry hopes Dutch ASML can quicken pace of innovation"https://t.co/Ya9LTYb3uH



Dat was op 97,93. Little known company is nu nr 20 wereld en sinds slot zit #ASML in bearmarket op... 611,60! pic.twitter.com/jSe5XJLg4P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2021

Jaren geleden vertelde een rondleidster op Beursplein 5 mij dat het het leukste is om Amerikanen rond te leiden. Want die zijn in shock als ze horen dat onze beurs toch wel even een stukkie ouder is dan hun Big Board. Ze zijn stuk voor stuk in de veronderstelling dat Wall Street... en vult u dit zelf verder in.

De rondleidster vertelde ook dat ze weer helemaal blij en opgelucht zijn, als ze vertelt dat via de Nederlandse beurs de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten is gefinancierd, want dat waren destijds ook onze aartsvijanden. Ja, goeie gasten, die Hollanders, is dan al gauw de teneur.

Ik moest hier gisteren aan denken, toen ik deze bijna een uur lange Bloombergpodcast van Tracy Alloway en Joe Weisenthal over ASML beluisterde. De verbazing van die twee - en dat zijn beslist geen pannenkoeken - aan het begin van de uitzending dat er een fenomeen als ASML bestaat en het niet uit Amerika komt, is kostelijk.

Ze spreken trouwens met ene Chris Miller, die volgend jaar met een boek (!) over de chipper komt. Ga maar luisteren, hij weet er echt veel van en vertelt haarfijn over het geheim van EUV en waarom ASML zo goed is, een monopoliepositie heeft en die volgens hem de komende tien jaar niet kwijtraakt. Ook niet aan China.

Klik hier voor Spotify en hier voor Apple Podcasts. Ik zit nog steeds te kauwen op wat ik mij in hemelsnaam bij 10 miljard transistoren op één chip moet voorstellen. Want zo ver gaat het tegenwoordig. En het gaat al verder en dat kan alleen met de ASML machines én het TSMC-gogme.

THE ASML ODD LOTS



After teasing it as part of our chip series for months, @tracyalloway and I finally did an episode on $ASML, the Dutch powerhouse in advanced lithography



Great chat with our guest @crmiller1, who is writing a book on the company https://t.co/nnJPT9ZBvQ — Joe Weisenthal (@TheStalwart) November 15, 2021

Weisenthal bij ASML het meest onder de indruk van de supply chain. U moet echt luisteren om het helemaal te doorgronden, maar doe dat. ASML deed/doet echt heel veel dingen heel erg goed.

As I wrote about on Friday, what's impossible for competitors to replicate is not its technological knowledge per se, but its supply chain mastery, dealing with at least 4000 distinct independent suppliers https://t.co/lWG65Ospup — Joe Weisenthal (@TheStalwart) November 15, 2021

Als u dan ook naar dit portret van TSMC kijkt dat Bloomberg deze zomer maakte, bent u weer helemaal op de hoogte. Want u mag gerust van het tandem TSMC-ASML spreken.

Als u ook wilt: hier vindt u alle aandelen én trackers in deze sector die u zich maar wensen kan.