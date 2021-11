Het is weer bal voorbeurs met onder meer AEX, crypto en heel veel Tesla

De AEX kan met een all-time openen, er staat bijna 825 op het fictieve bord. Er staat nu nog 824,72.

Help, de euro zakt weg, de rentes trekken aan, crypto krijgt tikken vannacht en commodities staan overwegend hoger. En er is veel nieuws en gedoe. Eerst maar even het Damrak, er zijn nu (nog?) geen grote multinationals die ons land uitzwaaien, maar er zijn wel cijfers, updates en een paar adviezen.

Prosus heeft een kleine Q3-update en ja, dat van dat Tencent-belang wisten we al lang. In Hong Kong staat Tencent +2,5% ofwel er kan prijsactie en volatiliteit zijn vandaag. Het aandeel gaat ook de Dow Jones Sustainability Index For Europe in. Evergrande doet +2,9% in Hong Kong, weet u dat ook meteen.

TKH is er ook met Q3's, die aan de verwachtingen voldoen en het bedrijf handhaaft de outlook.



Beweegt er nog wat? Altijd. De euro is zwak, oordelen de networks. Hier EUR/USD, hoewel TMP/TRS (temporary/transitory) misschien een betere naam is anno nu.



De crypto's gingen vannacht ook stevig onderuit na die records, maar dat is de aard van de beestjes. Hoort erbij, af en toe een flinke koerszwieperd, daar moet u maar tegenkunnen.



Van vannacht, de twee presidenten spraken voor het eerst met elkaar. Geen onvriendelijke sfeer geloof ik, dat is misschien al winst, maar geen concrete resultaten.

Xi lays out 'three principles' for China-U.S. relations 'in a new era' https://t.co/HxgwtAkpeV — CNBC (@CNBC) November 16, 2021

Is er nog een beetje Teslanieuws dan? Zeker! Kent u die legendarisch geworden funding secured-tweets van Elon Musk nog van een paar jaar terug, toen hij zei het bedrijf misschien van de beurs te halen? Die tweets kunnen hem duur komen te staan. Onderaan dit stuk nog meer Teslanieuws.

JPMorgan sues Tesla for $162 million in warrants dispute around Elon Musk take-private tweets https://t.co/cfNWdhiYLS — CNBC (@CNBC) November 16, 2021

De opening en er kan weer een top in de AEX komen, zoals u ziet. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, is misschien de beste duiding. We doen het vandaag met ons BBP Q3 en VS retail sales oktober.



De rentes trekken aan, maar ik kan ook zeggen: die in de EU minder dan elders. Zie ons eens boven Zwitserland staan.

En dan nog even dit

De euro daalt dus, het is niet zozeer dat de dollar stijgt:

Euro crumbles; traders wait on U.S. consumer test https://t.co/r1DNk0TCuQ pic.twitter.com/NfNsFSE3it — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2021

In de Chinese pers:

Chinese President Xi Jinping on Tuesday described the China-U.S. economic and trade relations as mutually beneficial in nature, and said that economic and trade issues between the two countries should not be politicized https://t.co/jEhVz7TBIo pic.twitter.com/C6ibjYRZnv — China Xinhua News (@XHNews) November 16, 2021

Nog meer China:

China’s economy is slowing to the lows seen way back in 1990, a price President Xi Jinping seems willing to pay to reduce its dependence on the property sector https://t.co/hUCiaxEB8X — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2021

De grootste verbruiker ter wereld:

China extended its defense of coal’s future after diluting demands for action at the COP26 climate summit https://t.co/wwtRDvIT0S — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2021

Geen dag zonder Tesla-nieuws:

Tesla's Musk sold 934,091 shares to satisfy tax withholding obligations - filing https://t.co/U52lOTbmVJ pic.twitter.com/mmAerks0gF — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2021

Nog een:

Renaissance, other big hedge funds increase stakes in Tesla in Q3 https://t.co/XgRfEJGRW0 pic.twitter.com/suhKSWi6Zi — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2021

Gevalletje dan verkoopt u toch gewoon uw boot?

Evergrande chief's luxury assets in focus as his company scrambles to pay debts https://t.co/Os7d32THxw pic.twitter.com/BpMotQVdAL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2021

Weinig mutaties in Q3:

Buffett's Berkshire cuts stakes in U.S. drugmakers, invests in drug royalty company https://t.co/BtdFCDliKO pic.twitter.com/2xwHzf3stl — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 15, 2021

Kunstprijzen gaan ook door het dak, maar daar is dan weer veel minder #ophef en #schandegeroep over dan bij bijvoorbeeld huizen :-)

Thirty five artworks just sold for $676 million in one night https://t.co/zmvH0DbxCp — Bloomberg (@business) November 16, 2021

Veel plezier en succes vandaag.