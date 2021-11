Als Nederlander mis ik je nu al, Shell, als aandeelhouder ben ik blij

De koninklijke is er HE-LE-MAAL klaar mee met dat doorgedrukte activisme en die eindeloze milieu lobby, het wordt een Engelse BV(PLC)



Reken maar dat er binnen in The Boardroom is gevloekt en gescholden op van alles en nog wat: "We gaan hier zo snel mogelijk weg als kan, Weg uit de EU, ik ga deze klus zelf afronden, de premier is niets meer dan een trekpop in dit land"



De enorme geldstromen gaan opdrogen in ons landje, The City is er maar wat blij mee.



De volgende in rij die dit land mogen verlaten zijn de NL grootbanken met ING voorop, gewoon uitvlaggen dus, de aandeelhouders zullen het juichend aanmoedigen.