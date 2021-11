Als Nederlander mis ik je nu al, Shell, als aandeelhouder ben ik blij

Dat Royal Dutch Shell de $9,5 miljard opbrengst van de verkoop van Amerikaanse activiteiten bijna helemaal aan de aandeelhouders uitkeert en niet investeert, vind ik typerend voor de ratio van het bedrijf. Het had ook popie groene jopie kunnen doen en het in wind- en zonneparken et cetera kunnen steken.

Die leveren geen kasstroom op en gaan dat in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet doen, bleek blijkbaar uit de sommen van het bedrijf. Het heeft intussen de voelsprieten al uitstaan in alle denkbare vormen van nieuwe en duurzame energie en heeft geen behoefte aan nog meer investeringen hierin.

Daarmee kon het - hoe cliché - weer op boe-geroep rekenen in Nederland, waar iedereen precies weet hoe Shell dient te ondernemen. Tot en met milieuactivisten, een rechter en de bestuursvoorzitter van het grootste Nederlandse pensioenfonds aan toe. Rekensommen heb ik echter nooit van ze gezien. Louter leuzen.

Deur dicht, de groeten en toen ging Shell weg uit ons land... Als berekenende aandeelhouder ben ik voor, als trotse Nederlander ben ik zwaar teleurgesteld.

Ik ben aandeelhouder #Shell en ga voor stemmen. Waarom een duale structuur als het simpeler en goedkoper kan. En gauw weg hier uit dit land dat de bedrijven bespuugt die het rijk hebben gemaakt en bedrijven omarmt die smeriger zijn. #Tesla bijvoorbeeld volgens #MSCI #AEX pic.twitter.com/XBovTiHZ3H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 15, 2021

Moet ik me ook schamen als Nederlander? Want ook u bekruipt vast het gevoel dat dit vertrek mede is omdat Shell al decennia kop van jut is in dit land. Misschien waren inderdaad die rechter die een politieke uitspraak deed door het concern te dwingen zich aan Parijs te houden en het onbetrouwbare ABP de druppel.

Onbetrouwbaar, want deze lente tekende deze aandeelhouder op de vergadering nog voor de Shell-doelstellingen. Drie dagen voor Glasgow was het ineens allemaal niet goed genoeg meer. Ik kan me goed voorstellen dat het energiebedrijf geen zin meer heeft in deze rechterlijke willekeur en waan-van-de-dag-ABP-beslissingen.

Aan de andere kant, zo'n verhuizing gaat niet in drie dagen, ofwel het besluit om te gaan verhuizen heeft Shell waarschijnlijk al maanden en misschien nog wel veel langer geleden genomen. Misschien is het ook mijn bias, maar dat Shell zo even afstand doet van die Koninklijke eretitel geeft wellicht te denken.

Wat ook te denken geeft, is dat Shell het pas gisteravond aan het kabinet vertelde. Onze premier heeft nooit een whatsappje gehad. Unilever en Shell het land uit tijdens één ambtsperiode, daar komt het wel op neer. Als ik VVD(!)-premier was, zou ik misschien aftreden, want als het bedrijfsleven zó over ons land denkt...

Citaat uit het persbericht:

Carrying the Royal designation has been a source of immense pride and honour for Shell for more than 130 years. However, the company anticipates it will no longer meet the conditions for using the designation following the proposed change.

Therefore, subject to shareholder approval of the resolution, the Board expects to change the company’s name from Royal Dutch Shell plc to Shell plc.

Voor ons aandeelhouders is deze keuze van Shell uiteindelijk gunstig, één listing is gewoon eenvoudiger en goedkoper. Punt. Wel verdwijnt het aandeel nu uit alle euro-indices, wellicht dat dit net als bij Unilever wat koersdruk geeft. Het fonds heeft nooit in de MSCI Netherlands Index gezeten. Want Brits.

Citaat:

Following the simplification, shareholders will continue to hold the same legal, ownership, voting and capital distribution rights in Shell. Shares will continue to be listed in Amsterdam, London and New York (through the American Depository Shares programme), with FTSE UK index inclusion.

It is fully expected AEX index inclusion will be maintained. Shell’s corporate governance structure will remain unchanged.

Nou, dat was Royal Dutch Shell, Koninklijke Olie, Olies en De Koninklijke dus. Voortaan is het kortaf Shell en is het niet meer van ons. Ik ben heel benieuwd of hier iets van introspectie op volgt. Want waar Shell rationeel is, zijn tegenstanders en zelfs haters dat niet. Er valt niet mee te argumenteren.

Ze blijven Shell fossiel noemen, waar het een energiebedrijf is. Dat het klimaat geen baat heeft bij dat het gedwongen fossiele assets verkoopt aan nog viezere partijen is aan dovemansoren gericht. Pensioenfondsen gaan er om politieke en niet om beleggingsredenen uit en het bedrijf was niet welkom in Glasgow.

Hoe divers, inclusief en democratisch. Not.

Nigeria, klimaat en ga zo maar door: Shell krijgt ook overal exclusief de schuld van, maar wij zijn allemaal verantwoordelijk voor uitstoot en mogelijke opwarming van de aarde. We rijden en vliegen er nog vrolijk op los, ook sinds we - al een jaar of vijftig (Club van Rome) - weten dat we dat niet ongelimiteerd kunnen doen.

Misschien dat ooit Shell-bestuurders alles vertellen over dit vertrek. Duimen dat - en voor het laatst dat ik deze term gebruik - Olies & Unies niet nog meer van onze bedrijven op ideeën brengen. Anders kan het voortdurende bashen van ons land, onze geschiedenis, cultuur, gewoontes én bedrijven duur uitpakken.

Het is dat weduwen-en-wezenfondsen - die term kan ook in de kliko - Shell en Unilever in de AEX blijven, anders zou de U-turn van de index helemaal compleet zijn. Inderdaad van een wat duffe verzameling defensieve fondsen met een Dutch Discount naar een hightech-index met een hoge waardering én bèta.

Niet slecht, hoor ik u al hardop denken en misschien is dat wel zo. Nogmaals, voor beurs, beleggers en aandeelhouder is dit besluit niet slecht. Rationeel dus. Net als Shell zelf. Nu Nederland nog.