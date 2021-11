Slotcall: Verrassende move van Shell

Rutte heeft stoer wereldredder in Glasgow willen zijn. Hij moest het vooraf hebben geweten, want geloof er niks van dat het alleen die dividend belasting is geweest voor de Shell.



Resultaat Shell niet meer Nederlands en zeer goed verwoordt door Arend Jan.: als Nederlander betreur je het en heb je de pest er over in, maar als aandeelhouder zeg je zo is het beter. Al die kritiek in Nederland : lagere rechters die even menen wat je als multinational moet doen en mimister president die fossiel wenst af te schaffen zonder echt alternatief.



Volgende fase: Hoogovens weg en dan volgen er meer en de armoede zal hier zeker met de open grenzen toenemen met arme staker zwervers waarvan een deel crimineel op de straten en hekken voor de huizen het zal allemaal gaan gebeuren met dit Rutte anti industrie en eerlijk werk en pro miljarden weggeven aan zuidelijke landen beleid.



Graag nieuwe verkiezingen en zo snel mogelijk. Alles beter dan dit zooitje.



Groet, Jonas