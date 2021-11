Slotcall: Verrassende move van Shell

Beleggers krijgen een flinke dosis nieuws te verwerken op deze maandag. Rustig richting jaareinde: daar is echt nog geen sprake van. Het spektakel vindt ditmaal vooral plaats bij de hoofdfondsen.

Zo kondigde Shell min of meer out of the blue aan dat het richting het Verenigd Koninkrijk verhuist, waarbij de naam wijzigt van Royal Dutch Shell naar slechts Shell en de A en B aandelen worden geconverteerd naar het nieuwe Shell aandeel. Ter geruststelling: de beursnotering op het Damrak, en overigens ook op Wall Street, blijft gehandhaafd. Alles over het waarom en de gevolgen van deze stap worden bij IEX Premium behandeld.

Dan Ahold: daar waar Coolblue op het laatst zijn beursgang cancelde, heeft de Zaanse grootgrutter de ambitie om Bol.com in de tweede helft van 2022 naar de beurs te brengen. Dat liet het concern vandaag weten op een beleggersdag. Het bericht viel in de smaak bij beleggers en ook de Beleggersdesk is te spreken over deze stap.

Geloofwaardigheid ECB op het spel

Toch ook opvallend vandaag: ECB-president Lagarde blijft proberen de markt ervan te overtuigen dat de rente in 2022 niet zal worden verhoogd. De huidige hoge inflatie is tijdelijk in haar optiek, zal volgend jaar normaliseren en op middellange termijn zelfs weer dalen tot onder de doelstelling van 2%.

Veel indruk maakte de speech voor het Europese Parlement niet. De markten prijzen onverstoorbaar wel een renteverhoging in voor 2022. Een scenario waar ook de Beleggersdesk vanuit gaat.

Lagarde zet hier haar geloofwaardigheid op het spel en geeft zichzelf geen ruimte tot enige flexibiliteit door zo stellig te zijn over de rente komend jaar. De Fed speelt het spelletje toch iets slimmer door wel een slag om de arm te houden, zich aanpassend aan de realiteit van de dag en dat is een uit de hand gelopen inflatie.

Shell

Royal Dutch Shell liet vanochtend een bommetje afgaan. Het concern verhuist het hoofdkantoor naar Londen en neemt de duale aandelenstructuur met aandelen 'A' en aandelen 'B' op de schop.

Ondanks de verhuizing blijft het aandeel, na opheffing van de A en B aandelen, op het Damrak genoteerd en overigens ook op Wall Street. De naam zal wijzigen van Royal Dutch Shell naar 'gewoon Shell. Wat de verhuizing verder impliceert, leest u bij IEX Premium.

Versimpeling structuur Shell is een goede zet #RoyalDutchShellA https://t.co/yowbD80YmP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 15, 2021

Philips

Een flinke tegenslag voor Philips. Het concern faalde voor een veiligheidstest van de Amerikaanse FDA. Hierdoor is het risico op vertraging van het reparatieproces materieel toegenomen.

De FDA blijkt twijfels te hebben bij de wijze van reparatie van het slaapapneu-apparaat: mogelijk dat de toegepaste siliconenlaag niet veilig is. Een uitgebreide analyse over dit hoofdpijndossier vindt u bij IEX Premium.

Wall Street

Beleggers op Wall Street lijken maar geen genoeg te kunnen krijgen van Rivian. De IPO-koers van $78 is geen moment op het koersenbord verschenen. De paralellen met Beyond Meat zijn uitstekend te trekken. Rivian staat na een kleine twee uur handelen nog eens 11% hoger op $144.

Tesla is ondertussen opnieuw tot onder de magische grens van $1.000 gezakt, het aandeel verliest tussentijds een procent of vier. De rest van de markt doet het kalmpjes aan met beperkte winsten voor de S&P500 en Dow Jones en een vrijwel vlakke Nasdaq.

Rentes

Relatieve rust op het rentefront, van enige normalisering is uiteraard nog lang geen sprake.



Bron: Reuters





Brede markt

De AEX sloot opnieuw licht hoger op punten (+ 0,35%)



sloot opnieuw licht hoger op punten (+ 0,35%) Wall Street houdt de eerder behaalde winsten uitstekend vast en kruipt wat verder omhoog met plusjes van 0,1% tot 0,3% voor de S&P500 respectievelijk de Dow Jones, de Nasdaq noteert vrijwel vlak



houdt de eerder behaalde winsten uitstekend vast en kruipt wat verder omhoog met plusjes van 0,1% tot 0,3% voor de S&P500 respectievelijk de Dow Jones, de Nasdaq noteert vrijwel vlak De euro verliest langzaam wat terrein versus de dollar en noteert nog 1,14: een verschil van beleid tussen de Fed en de ECB wellicht



verliest langzaam wat terrein versus de dollar en noteert nog 1,14: een verschil van beleid tussen de Fed en de ECB wellicht De VIX stijgt tot afgerond 17, weinig stress in de (brede) markt



stijgt tot afgerond 17, weinig stress in de (brede) markt Goud en zilver kenden enkele sterke handelssessies, maar leveren vandaag een beperkt deel van die koersstijging weer in



en kenden enkele sterke handelssessies, maar leveren vandaag een beperkt deel van die koersstijging weer in Olie : WTI en Brent stonden wat onder druk en daalden tot tegen de $80 per vat. Daar zult u bij de benzinepomp niet echt veel van merken, de gasprijs kruipt ondertussen weer naar het griezelig hoge niveau van $5



: WTI en Brent stonden wat onder druk en daalden tot tegen de $80 per vat. Daar zult u bij de benzinepomp niet echt veel van merken, de gasprijs kruipt ondertussen weer naar het griezelig hoge niveau van $5 Bitcoin is niet echt in beweging te krijgen vandaag, maar kost wel het lieve sommetje van ruim $64k



Het Damrak

Ahold (+ 3,5%) profiteerde van het nieuws dat Bol.com de tweede helft van 2022 naar de beurs zal worden gebracht, mits het sentiment op de financiële markten goed blijft uiteraard

(+ 3,5%) profiteerde van het nieuws dat Bol.com de tweede helft van 2022 naar de beurs zal worden gebracht, mits het sentiment op de financiële markten goed blijft uiteraard Philips (- 10,6%) kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken bij zijn beademingsapparatuur en moest hierop flink inleveren

(- 10,6%) kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken bij zijn beademingsapparatuur en moest hierop flink inleveren Shell (+ 2,3%) verhuist naar Londen en dat geeft tal van voordelen, voor zowel het concern zelf, als voor aandeelhouders

(+ 2,3%) verhuist naar Londen en dat geeft tal van voordelen, voor zowel het concern zelf, als voor aandeelhouders Alfen (- 2,2%) werd door zakenbank Berenberg teruggezet naar een Hold-advies (van: Buy) en dat leverde wat koersdruk op

(- 2,2%) werd door zakenbank Berenberg teruggezet naar een Hold-advies (van: Buy) en dat leverde wat koersdruk op Aperam (- 4,6%) kreeg eind vorige week de handen niet op elkaar voor sterke Q3-cijfers en dat ijlt nog een dagje na

(- 4,6%) kreeg eind vorige week de handen niet op elkaar voor sterke Q3-cijfers en dat ijlt nog een dagje na Flow Traders (+ 1,7%) herstelt verder van de overdreven koersreactie op een inderdaad niet briljant derde kwartaal

(+ 1,7%) herstelt verder van de overdreven koersreactie op een inderdaad niet briljant derde kwartaal JDE Peet's (- 2,0%) zakenbank Jefferies is geen fan van de koffieproducent en steekt dat met een Sell en koersdoel €23,50 niet onder stoelen of banken

(- 2,0%) zakenbank Jefferies is geen fan van de koffieproducent en steekt dat met een Sell en koersdoel €23,50 niet onder stoelen of banken B&S Group (- 2,3%) wist vorige week niet te overtuigen met zijn Q3-cijfers en lijkt daar nog steeds de wrange vruchten van te plukken

(- 2,3%) wist vorige week niet te overtuigen met zijn Q3-cijfers en lijkt daar nog steeds de wrange vruchten van te plukken Sif Holding (- 1,7%) kreeg een lager koersdoel van ING en moest hierop inleveren

(- 1,7%) kreeg een lager koersdoel van ING en moest hierop inleveren Op de lokale markt profiteert Ebusco (- 0,5%) nog niet van de hype rond beursnieuwkomer Rivian op Wall Street





Adviezen

Adyen: naar €3.600 van €2.639 en naar kopen van houden - BofA

Alfen: naar €85 van €81 en naar houden van kopen - Berenberg

Aegon: naar €4,50 van €3,70 en houden - Deutsche Bank

Ahold: naar €32 van €30,20 en houden - Degroof Petercam

Sif Holding: naar €14 van €16,25 en houden - ING

Boskalis: naar €32 van €30,50 en kopen - KBC

JDE Peet's: naar €23,50 van €26,50 en verkopen - Jefferies

Deutsche Telekom: naar €24,20 van €19,20 en kopen - UBS

Volkswagen: naar €220 van €225 en kopen - Norddeutsche Landesbank

Daimler: naar €106 van €101 en kopen - Warburg Research

Bayer: naar €79 van €75 en kopen - Sanford C. Bernstein

Daimler: naar €108 van €106 en kopen - RBC

Agenda 16 nov

00:00 GeoJunxion - Jaarvergadering

07:30 TKH - Cijfers derde kwartaal

08:00 Werkloosheid - September (VK)

08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 IEA - Maandrapport oliemarkt (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (eur)

13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)