Lach en traan voorbeurs met weer de nodige usual suspects

Laatste nieuws, ik moet ook nog even bijkomen:

Want er is meer:

Geen #CoolBlue, maar wel #Bolcom naar de beurs. Beurs vraagt zich al lang af hoe dat onderdeel precies presteert - #AholdDelhaize rapporteert dat niet - maar mss beter dan verwacht? Concern denkt vermoed ik aan hogere waardering dan voor Ahold zelf #AEX pic.twitter.com/VOgKHlsbc2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 15, 2021

De AEX-indicatie is -0,2%. Veel gebeurt er nu niet, Azië staat bescheiden hoger, commodities doen wat lager en crypto stijgt.

Lang niets van vernomen, maar de dollar begint zich weer te roeren. Of moet ik zeggen dat de euro zwak is? In ieder geval heeft dit impact op al uw assets. Het is in ieder geval gunstig voor onze AEX-bedrijven die veel omzet in dollars behalen. Een percentage is echter niet te geven, want niet iedereen rapporteert.

De rentemarkten zijn ook hoogstvolatiel en nerveus, houd dit ook als volbloed aandelen-, commodity- of crypto-liefhebber in de gaten, want dollar en rentes zijn toon- en richtingaangevend.



Het nieuws nu op het Damrak is dat Boskalis al het leuks tot na de Q3's heeft bewaard. En hoe. Heineken wil Distell hebben en Philips heeft toezichthouder FDA letterlijk over de vloer gehad, maar die stelt zijn mening over de beademingsapparatuur niet bij.

Dan heus maandagochtenddruipnieuws: het Japanse BBP Q3 is door en dat is een enorme misser, zoals u ziet. En van die industriële krimp wordt ook niemand vrolijk. De Chinese data zien er beter uit met zelfs een keurige stijging van de huizenprijzen?



Op maandbasis is er blijkbaar wel een daling:

Huizenprijzen in China dalen voor 2e maand op rij.

Een teken dat het niet goed gaat in China. pic.twitter.com/IcRnnfTOGW — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 15, 2021

Er is verder is er gelukkig Elon Musk nog om ons bezig te houden. Hij heeft een raadspelletje?

Ik volg het even niet, Bloomberg hierover:

There’s a tendency to dismiss a lot of memes — such as the obsession with funny numbers like 420 and 69 — as total nonsense. But there’s more and more evidence that they’re actually starting to matter for traders and investment. https://t.co/pMgG9iopGo — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2021

De opening dan maar en die is eigenlijk zoals bijna alle dagen dit jaar heel rustig. In Hongkong doet Evergrande -2,5% en Tencent staat +1,1%.



De rentes dalen wel en zeker de VS doet dat best fors voor dit uur.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:06 Heineken lijft Distell volledig in

07:44 Boskalis haalt grote opdracht voor offshore windproject binnen

07:35 Beursblik: Berenberg haalt Alfen van kooplijst

07:30 Beursblik: FDA verandert niet van mening over beademingsapparatuur Philips

07:29 Amerikaanse regering blokkeert Chinese uitbreidingsplannen Intel - media

07:16 Meevallende groei Chinese industrie

07:12 Chinese detailhandelsverkopen stijgen iets harder

07:07 Europese beurzen openen vlak

07:05 Japanse economie toont krimp

06:56 Ruim 253 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

14 nov Beursblik: prefereer aandelen boven vastrentend

14 nov Drukke agenda ondanks einde cijferseizoen

14 nov Valuta: hoge inflatie en afzwakkende groei blijven dominant

14 nov FDA bezocht Amerikaanse fabriek Philips

14 nov 253 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

13 nov Ruim 252 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

12 nov FDA stuit op nieuw probleem bij terugroepactie Philips

12 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

12 nov Wall Street hoger gesloten

12 nov Olieprijs lager gesloten

12 nov Wall Street koerst af op hoger slot

12 nov AEX maakt pas op de plaats

Analistenadvies:

Alfen: naar hold van buy en naar €85 van €81 - Berenberg

JDE Peet's: naar €23,50 van €26,50 (underperform) - Jefferies

De agenda met de eerste voorlopende indicator uit de VS over november:

14:00 Ahold Delhaize - Beleggersdag

13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:50 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (Jap)

06:30 Industriële productie - September def. (Jap)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

14:30 Empire state index - November (VS)

15:30 Handelsbalans - September (Bel)

En dan nog even dit

Dollar en rentes, houd ze in het oog:

Dollar near 16-month high as clues on Fed policy awaited https://t.co/m4EpCPJ1Cm pic.twitter.com/fvoT7GCVoT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2021

En de Chinese vastgoedmarkt:

China's property developers are battling a cash crunch https://t.co/FJ3S4v1DWB — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2021

Een belastingaanslag van $15 miljard, wie zou er niet van schrikken? Logisch om dan de winnaars te verkopen :-)

Elon Musk faces a $15 billion tax bill, which is likely the real reason he's selling stock. https://t.co/CGizcYlo3l — CNBC (@CNBC) November 8, 2021

Bij dezen:

China will require tech companies seeking a listing in Hong Kong to undergo a cybersecurity review as part of sweeping new rules https://t.co/ZaFsAQQN4l — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2021

Apart dit?

The number of Americans voluntarily quitting their jobs rose to a record high in September while job openings stayed stubbornly above 10 million. More here: https://t.co/eUYVH9v5HQ pic.twitter.com/TWQnC2o6y6 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 13, 2021

Die batterijen, het gewicht: ik begrijp niet waarom iedereen elektrische auto's als de heilige graal ziet:

Electric vehicles aren't everything, Toyota says. Instead, hybrid cars will play a crucial role in decarbonizing global transportation. https://t.co/8BqklZeCr7 — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2021

Jammer dan:

U.S. SEC disapproves proposed rule to list, trade shares of VanEck bitcoin trust https://t.co/wsEo3OfJtU pic.twitter.com/z9z57DG4oL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

Hoeveel?

Global stocks have gained another $400bn in market cap this week despite rising pandemic uncertainty. Global stocks are now worth $122.35tn, the highest in history and equal to 145% of world GDP, an ATH as well. pic.twitter.com/0slqdMh3tN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.