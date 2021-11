Waarschijnlijk weet u dat ik op basis van de technische plaatjes hoge verwachtingen heb voor Nederlandse aandelen. Toch bekruipt me soms het gevoel dat ik over-positief ben en mezelf vooral bevestig.

Dus dat er in mijn analyses geen ruimte is voor de signalen die het tegendeel aangeven. Met andere woorden, ben ik zo positief dat ik alleen de positieve signalen gebruik en de eventuele negatieve signalen negeer?

Tostradamus

Vandaag wil ik advocaat van de duivel zijn en beoordelen of er een top in de markt aanstaande is. Als een Tostradamus bekijk ik een somber scenario:

Signalen die op rood staan:

Moneyflow blijft achter, dus instroom van kapitaal stagneert

Advance Decline Ratio blijft vlak, het draagvlak is matig

Langetermijn-overboughtconditie AEX duidt op vermoeidheid

Hoe diep kan de AEX zakken indien de langetermijnsteun 751,06 punten breekt:

De ultieme volgende steun bevindt zich rond 600-632 punten

Op voorhand stel ik vast dat een somber Tostradamus-scenario op dit moment niet valide is. Zolang de langetermijn-technische steun 751,06 punten intact is, kunnen we opwaarts blijven kijken.

Korte uptrend Nederlandse beurs intact

De AEX-index maakt even pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien nog goed bij. Zolang de index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht. Pas onder steun 801,26 punten (bodem van 29 oktober) verzwakt het kortetermijnplaatje.

Nederlandse beurs lange termijn: overbought

De AEX-index heeft de stijgende trend gevalideerd met een hogere bodem rond 751,06 punten (bodem van 8 oktober). De index signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top in de 800-puntenzone de laatste verbetering. Pas bij een daling onder steun 751,06 punten verzwakt het langetermijnplaatje.

Wel geeft de RSI op lange termijn een overbought-conditie (over-gekocht) aan. Dat betekent dat de recente stijging wellicht te hard is gegaan. De RSI (Relative Strength Index) wordt op de onderste helft van de grafiek aangegeven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt nu op, omdat de AEX nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI al een lagere top lijkt te vormen. Dit zou kunnen duiden op vermoeidheid en vooruitlopen op een nakende trendverandering.

Meerjarig technisch plaatje nog zeer sterk

Op het meerjarige technische plaatje van de AEX is nog steeds een krachtige opwaartse beweging zichtbaar. Wel valt op dat na de uitbraak boven de voormalige weerstand 600-632 punten er nog geen grote correctie is opgetreden. Deze oude horde is met de blauwe lijnen afgebakend. Pas bij een daling onder steun 751,06 punten komt er ruimte voor een grotere daling.

In dat geval zou de AEX de voormalige weerstandszone 600-632 punten weer kunnen opzoeken. Dan treedt een langetermijnpullback op, waarbij de AEX rond die voormalige toppen wordt opgevangen. Dit pullbackscenario heb ik op onderstaande grafiek met de groene stippellijnen gemarkeerd.

Advance/decline-ratio

De Advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs (A/D-ratio) beweegt vlak. Het aantal dalers is momenteel in evenwicht met het aantal stijgers. Negatief is dat de recente serie hogere AEX-toppen niet door de A/D-ratio is gevalideerd. Dit is een zwak teken.

Moneyflow

De moneyflow van de Nederlandse beurs kijkt opzij. De in- en uitstroom van kapitaal op het Damrak is momenteel in evenwicht. Ook bij deze indicator valt op dat de recente serie hogere AEX-toppen niet door de moneyflow wordt gevalideerd. Dit is een eveneens een zwak signaal.