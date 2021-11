BeleggersPodcast: “Ik kan de rekensom van Rivian niet maken”

als in de VS de inflatie 'tijdelijk' 6% is , is $ 100.000 over een jaar 94.000 waard qua koopkracht, en als het dan weer de gewenste 2% wordt dan wordt dat 92.000 etc. maar is wel - for ever - 6/8.000 verdwenen, balletje balletje met de inflatie, want vroeger werd je daarvoor met een stijgende rente gecompenseerd maar dat is door niet gekozen ambtenaren afgeschaft ... je geld is dus blijvend in waarde verlaagd en gaat nooit meer terug naar de oorspronkelijke 100.000....