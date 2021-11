Weinig beweging, veel nieuws en komt dat bod voorbeurs

De AEX-indicatie is lager, bijna alles wat op de beurs te koop is doet niet zoveel, maar de opvallendste beweger is wel de belangrijkste: de aantrekkende dollar.

Er is ook nog maar één gespreksonderwerp lijkt het op de brede markt: inflatie en hoe transitory en temporary het ook maar moge zijn. Een recordlage reële rente is echter nu de realiteit - zeker hier in de EU - en hoe houdbaar is dat voor de centrale banken? De beurzen kúnnen daartegen gaan muiten. Hoeft niet.

Over naar de actualiteit: brekend, CVC wil Intertrust hebben en biedt met €18 een premie van 43% op de slotkoers van gisteren. Private equity en dat kan echt wel rekenen.



Verlos mij ook uit mijn lijden, lijkt de grafiek van Intertrust wel een beetje te zeggen? Dood geld dit en anders wel een sluipende neergaande trend van vijf jaar. Tegen een stomende brede markt in.



Kunt u nog cijfers zien? Niks mee te maken, u moet. De Aperam Q3's zijn zo'n beetje in de prik en er niks bijzonders te zien.



Vopak heeft in de Q3-cijfers geen grootse ingrepen zitten na de plotselinge CEO-wisseling vorige maand. De cijfers lijken op het eerste gezicht een mixed bag.



Boskalis meld een lichte daling van het orderboek in de Q3-update, handhaaft de outlook en dat is het wel.



De markt oogt wat flauw nu, maar er is wel weer een nieuw speeltje? Rivian. Over fundamentals hoeft u het op deze koers niet te hebben, dit is pure pret en prijsactie.



In Hongkong staat Evergrande +14,2%. Ik zie heel veel headlines in het Chinees en de enige in het Engels is een Reuters-headline dat volgens een oud-PBoC-manager het probleem beheersbaar is. Tencent doet +1,2%, JD.com staat+5,0% op een record-Singles' Day, maar Alibaba -1,0%.

Verder is er op opening niet veel te zien.



De rentes kiezen ook nog niet echt richting:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:08 Vlakke start AEX voorzien

07:58 Salzgitter boekt forse winst

07:54 Boskalis ziet orders licht dalen

07:40 CVC wil Intertrust overnemen

07:23 Meer omzet en EBITDA voor Vopak

07:22 Stabiele winstgevendheid Aperam

06:56 Europese beurzen openen hoger

06:54 Daling aantal faillissementen in oktober

06:52 Krap 252 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

11 nov Spotify neemt Findaway over

11 nov Wall Street sluit verdeeld

11 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

11 nov Centrale bank Mexico blijft rente verhogen

11 nov Olieprijs aarzelend omhoog

11 nov Verdeeld beeld op Wall Street

11 nov Bescheiden winsten in Europa

11 nov SBM Offshore in gesprek met Exxon over nieuw miljardenproject - media

11 nov Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ArcelorMittal

11 nov Mittal sterkhouder op licht hoger Damrak

Analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €42 van €40 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers derde kwartaal

07:30 Boskalis - Cijfers derde kwartaal

00:00 Ajax - Jaarvergadering

07:00 KBC - Cijfers derde kwartaal (Bel)

08:00 AstraZeneca - Cijfers derde kwartaal (VK)

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

08:45 Inflatie - Oktober (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg. (VS)

16:00 Vacatures - September (VS)

En dan nog even dit

Niks bijzonders:

The S&P 500 ended only nominally higher and chipmakers helped push the Nasdaq into positive territory in a subdued Veterans Day session. Disney's disappointing earnings report dragged the Dow into the red. More here: https://t.co/bDBseBerXy $DIS pic.twitter.com/pVq57BuHCu — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

Records, maar een Chinese staatskrant vindt dat niets iets om uitbundig te vieren.

Alibaba, JD smash Singles Day record with $139 billion of sales and focus on 'social responsibility' https://t.co/6BfUNJot6C — CNBC (@CNBC) November 12, 2021

+22,1% dus:

Rivian is roaring higher after its IPO, now with a larger market cap than both Ford and GM. @Michael_Khouw previews what $RIVN options could look like and when they might start trading. pic.twitter.com/y33srmGkUj — Options Action (@OptionsAction) November 11, 2021

Economenpanel:

Euro zone inflation to remain above ECB's target next year https://t.co/p49d54At7n pic.twitter.com/yhqFoOhny3 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

De belangrijkste chipbakker ter wereld:

Breakingviews - TSMC's global expansion will chip away at its edge https://t.co/WS043nasew — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

Verhip, die hadden we ook nog:

Didi is preparing to relaunch its apps in China by the end of the year and has set aside $1.6 billion for a potential fine, according to a source, in anticipation that a cybersecurity investigation into the company will be wrapped up by December. Read more https://t.co/K8x4mZxbtK pic.twitter.com/7muXIVm5p6 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

En het was al voor dat getweet:

Analysis: Musk’s Tesla sales cause a stir, but billionaires sell stock all the time https://t.co/KENBfa7RVr pic.twitter.com/lMy6jw4nV7 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2021

Voor wie naar nerveus is:

3 investing strategies for navigating stagflation risks, according to analysts https://t.co/NJCoRPAFsw — CNBC (@CNBC) November 12, 2021

Ik had hier gisteren ook wat over:

Duitse aandelen deden het tijdens de gruwelinflatie tot november 1923 zelfs beter dan de #DowJones #AEX https://t.co/niri6guVbc pic.twitter.com/gXQ7FEZAZm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 11, 2021

Veldonderzoek:

Bitcoin ATMs allow customers to easily buy bitcoin and other cryptocurrencies using cash. But they're also a growing target for fraud. @EamonJavers reports. https://t.co/3phwwqNd7X pic.twitter.com/xgQftNJjCH — CNBC (@CNBC) November 12, 2021

Geldt voor heel Big oil:

Can Exxon Mobil reduce emissions and stay profitable? Watch the full video to see what experts think of Exxon's green economy plans: https://t.co/qogHGpfrVx pic.twitter.com/dPb3v3aPGp — CNBC (@CNBC) November 11, 2021

Slim van de Chinese president, want die spelen zijn niet onomstreden:

President Biden and Chinese leader Xi Jinping are scheduled to meet for a virtual summit. Xi is expected to extend an invitation to the Winter Olympics in Beijing to Biden. @kaylatausche reports the decision to attend or decline the invite could be a political minefield. pic.twitter.com/H3jKFhvPog — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 12, 2021

Veel plezier en succes vandaag.