Dollar, goud en zilver omhoog

wur, wageningenuniversity.. weten alles van de chemische samenstelling van een bodem maar niets vd biologische functie van een bodem.



Opnamecapaciteit vergroten door planten van bomen helpt niet veel volgens wageningen university





Niet alleen bomen nemen co2 op maar ook de bodem ,de grond, de aarde als er maar voldoende mineralen aanwezig zijn...









Hoe zit het met het planten van bomen?

Dan resteert dus nog de andere optie: CO2 uit de lucht halen. Dat wordt meestal gedaan door bomen te planten. Daarmee komen we bij de volgende vraag op ons reactieplatform NUjij: "Hoeveel bomen moeten er bijgeplant worden om bij de huidige emissies CO2-neutraal te zijn?"



Met die vraag kloppen we aan bij Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen bij Wageningen University & Research (WUR). "Wereldbossen spelen een enorm belangrijke rol in het wereldklimaat", zegt hij. "Nu leggen bossen ruim 30 procent van de werelduitstoot vast, dus dat is enorm." Maar ligt daar ook de oplossing voor het klimaatprobleem?



Nabuurs verwijst naar de Gereedschapskist Natuurslim Bos- en Natuurbeheer, die de WUR heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarin is te vinden hoeveel CO2 kan worden vastgelegd door nieuwe bossen aan te planten. Dat moet dan wel gebeuren op land dat nu bijvoorbeeld wordt gebruikt voor landbouw.



Zo'n nieuw bos kan in Nederland ongeveer 8 ton CO2 per hectare per jaar vastleggen, ervan uitgaande dat het 50 jaar blijft staan. Voor de jaarlijkse directe en indirecte uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden (20 ton) is dus al 2,5 hectare nieuw bos nodig.



Volgens het CBS bedroeg de volledige Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 zo'n 191 miljoen ton CO2-equivalent. Om dat te compenseren zou bijna 24 miljoen hectare moeten worden beplant met bomen: een gebied dat bijna zes keer zo groot is als Nederland.



"Bosaanleg kan het probleem maar voor een deel oplossen", concludeert Nabuurs. Het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft in de komende decennia dus het allerbelangrijkst.