Slotcall: Mega uitschieter bij de midkappers

De AEX (+0,2%) begon de dag een tik onder de slotkoers van gisteren, maar krabbelde gedurende de dag omhoog om nog in de plus te eindigen. Helaas kregen de AMX (-0,0%) en de kleintjes uit de AScX (-0,2%) dat niet voor elkaar.

Nadat de Amerikaanse inflatie over oktober gisteren met 6,2% hoger uitviel dan gedacht, is de dollar gaan klimmen. De euro noteert nu rond de 1,146 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. “De markt heeft daarmee het signaal aan het adres van de Federal Reserve afgegeven, dat het nu echt de rente moet verhogen om de prijsstijgingen een halt toe te roepen”, zei valutahandelaar Stéphane van der Meer tegen ABM Financial News.

Musk verkoopt Tesla-aandelen

Een paar dagen geleden noemde ik al in de slotcall dat Musk zijn volgers op Twitter had gevraagd of hij 10% van zijn belang in Tesla (+0,3%) moest verkopen. Een meerderheid stemde voor. Nu heeft hij een deel daadwerkelijk verkocht. Het gaat om 4,5 miljoen aandelen tussen maandag en woensdag. Dat heeft hem zo’n $5 miljard opgeleverd. Zo, nu kan Elon er weer even tegenaan.

Beleggers woest op Saxo

Uit het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX bleek vandaag dat het platform slechter wordt beoordeeld dan dat van BinckBank. Een onthutste belegger heeft er geen goed woord voor over: “Saxo Bank is duurder, de app werkt niet, de real time koersen zijn onjuist, de rendementen kloppen niet en tot overmaat van ramp reageert ook de servicedesk niet op mijn mails. Schandalig!” Stuk voor stuk kritiekpunten die tijdens het onderzoek vaker ter ore zijn gekomen.

Alfen heeft het zwaar

De koers van Alfen (-10,1%) kreeg het flink te verduren vandaag. Het was daarmee ook by far de grootste uitschieter van de midkappers. “De derdekwartaalcijfers van Alfen vallen over een brede lijn tegen en bij een aandeel met een dusdanig hoge waardering wordt dit door beleggers niet geaccepteerd. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 21% tot €60,6 miljoen terwijl de markt rekende op een groei van 27%”, schrijft IEX-analist Niels Koerts in zijn analyse van vandaag.

De grootste divisie van Alfen – Smart Grids – viel het sterkst tegen. De groei zakte hier terug tot een miezerige 1%. De laadpalenbusiness boert daarentegen wel goed. Afgelopen kwartaal dikte de omzet hier met 123%. Het onderdeel energie-opslag kelderde juist weer met 62%. Pff, denkt u wellicht, wat moet ik nou met Alfen? Daarvoor raad ik u aan de analyse van Niels Koerts te lezen.

Aegon

Niels Koerts was druk, want hij nam ook Aegon (-0,5%) onder de loep, dat een mixed bag aan kwartaalcijfers presenteerde. “Het operationeel resultaat kwam 16% lager uit op €443 miljoen en dat is ruim beneden de consensus van €490 miljoen. De verzekeraar heeft met name last van een hoger sterftecijfer in de Verenigde Staten”, schrijft de analist.

“In het derde kwartaal rapporteerde Aegon als gevolg van een eenmalige last van €470 miljoen een nettoverlies van €60 miljoen. Dat is een meevaller, omdat de markt uitging van een min van €219 miljoen”, schrijft Koerts. Hij meldt daarbij wel dat beleggers vooral oog hebben voor het operationeel resultaat, en dat viel tegen, maar daar staat een betere kapitaalpositie tegenover.

1.445 Eiffeltorens

“ArcelorMittal (+4,1%) blijft in positieve zin verbazen”, zo schrijft analist Peter Schutte. “Na het al ongekende Ebitda van $5,1 miljard over het tweede kwartaal, het zevenvoudige van het jaar ervoor, is het resultaat in het derde kwartaal met nog eens 20% aangedikt.” De staalreus gebruikt de torenhoge winsten en kastromen goed om de nettoschuld flink verder af te bouwen.

ArcelorMittal verscheepte afgelopen kwartaal 14,6 miljoen ton staal. Daarvan kan Gustave Eiffel ruim 1.445 van zijn befaamde torens van bouwen. Wel is dit 9% minder dan de staalgigant het kwartaal ervoor verscheepte. “Dat komt vooral door minder vraag vanuit de automotive markt, maar ook door productiebeperkingen en vertragingen in leveringen. Dit laatste verwacht AM in het slotkwartaal weer in te halen”, schrijft Schutte. “Door hogere staalprijzen (15,7%) is de omzet toch gestegen van kwartaal op kwartaal, van $19,3 miljard naar $20,2 miljard.”

Rentes

Licht stijgende rentes over de hele linie. In Nederland gaat de tienjaarsrente met twee basispunten omhoog tot -0,11%.

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde vandaag vergelijkbaar met Frankrijk (+0,2%) en Duitsland (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 5% tot 17,8 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (-0,2%) en de Nasdaq (+0,8%).

De euro daalt 0,2% en noteert nu 1,146 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+2,2%) stijgen.

Olie: WTI (-1,9%) daalt flink, terwijl Brent (+0,1%) lichtjes stijgt.

Bitcoin (+0,3%) stijgt.

Het Damrak:

"De koers van Prosus (+0,7%) is nog altijd niet vooruit te branden en dat heeft alles te maken met het grote belang in Tencent waarvan de koers ook niet van zijn plek komt. De Chinese techreus kon deze week dubbelcijferige groei melden over het derde kwartaal ondanks een afkoelende Chinese economie. De winstgevendheid staat echter onder druk sinds de Chinese overheid nieuwe regulering voor techbedrijven heeft doorgevoerd", schrijft techaandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse van Prosus.

(+0,7%) is nog altijd niet vooruit te branden en dat heeft alles te maken met het grote belang in Tencent waarvan de koers ook niet van zijn plek komt. De Chinese techreus kon deze week dubbelcijferige groei melden over het derde kwartaal ondanks een afkoelende Chinese economie. De winstgevendheid staat echter onder druk sinds de Chinese overheid nieuwe regulering voor techbedrijven heeft doorgevoerd", schrijft techaandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse van Prosus. Bank of America heeft ABN Amro (-0,0%) van de verkooplijst gehaald. Het koersdoel is van €9,60 flink opgekrikt naar €13,70 en gaat nu gepaard met een houdadvies.

(-0,0%) van de verkooplijst gehaald. Het koersdoel is van €9,60 flink opgekrikt naar €13,70 en gaat nu gepaard met een houdadvies. " SBM Offshore (-3%) heeft zijn omzetverwachting voor geheel 2021 licht neerwaarts bijgesteld", schrijft IEX-analist Martin Crum. "Het is daarbij van belang om op te merken dat dit geen geval is van een mindere gang van zaken, maar meer een boekhoudkundige kwestie." Meer weten daarover? Lees dan hier Crums analyse.

(-3%) heeft zijn omzetverwachting voor geheel 2021 licht neerwaarts bijgesteld", schrijft IEX-analist Martin Crum. "Het is daarbij van belang om op te merken dat dit geen geval is van een mindere gang van zaken, maar meer een boekhoudkundige kwestie." Meer weten daarover? Lees dan hier Crums analyse. John Kruijssen, CEO van Beter Bed (+0,5%), heeft als eenmalige bonus een aandelenpakket ter waarde van €2,5 miljoen ontvangen. De VEB is hier echter niet over te spreken. Het zou indruisen tegen het beloningsbeleid dat twee jaar geleden goedkeuring kreeg op de aandeelhoudersvergadering.

Adviezen

Air France-KLM: naar €3,60 van €3,50 en verkopen - Berenberg

ABN Amro: naar €13,70 van €9,60 en verhoogd naar houden - Bank of America

ABN Amro: naar €12 van €11 en verkopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €13,60 van €11,30 en houden - UBS

ABN Amro: naar €17,30 van €14,70 en kopen - Kepler Cheuvreux

Kendrion: naar €27 van €28 en kopen - Edison

Agenda vrijdag 12 november 2021

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers derde kwartaal

07:00 KBC - Cijfers derde kwartaal (Bel)

07:30 Boskalis - Cijfers derde kwartaal

08:00 AstraZeneca - Cijfers derde kwartaal (VK)

08:45 Inflatie - Oktober (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg. (VS)

16:00 Vacatures - September (VS)

00:00 Ajax – Jaarvergadering