Beleggersonderzoek: Saxo-platform slechter dan dat van Binck

@SaskiaKlep: Zullen we eens door mijn lijst van support tickets (lees: klachten en problemen) gaan? Advies is om je agenda minimaal een halve dag vrij te maken.

Diverse zaken komen niet eens naar voren in bovenstaand artikel: bijv. niet kunnen handelen (noch via platform (Koop-Verkoop knop ontbreekt en telefonisch / via chat onbereikbaar, trad random op bij meerdere posities en gedurende meerdere weken)), cirkelverwijzing telefoon -> support ticket -> chat -> telefoon), toezenden geregistreerde gegevens (wettelijk recht) gebeurt half.

Onbegrijpelijk dat DNB nog niet heeft ingegrepen.

T.a.v. gebruiksvriendelijkheid: tja, in het land der blinden is éénoog koning.