Een blik op de lange trends

Dat ging uiteindelijk best goed. Ik heb wat shorts kunnen verkopen. Ik had graag nog iets meer gewild. Maar wie weet vandaag.



Die Yields die gaan weer bijten. Centrale Banken staan buiten spel. Ze kunnen niets meer. Rentes verhogen durven ze niet en doen ze dus niet. Coin Markten komen overal vandaan en het bedrijfsleven accepteert ze steeds meer en meer.

En zelfs landen. Inflaties staan ruim boven de doelstellingen wereld wijd, maar we doen er niets mee. We kunnen ook geen rentes van 2 a 3% hebben. Dan is de wereld failliet. Chinese Real Estate bubbels kunnen alleen nog maar bubbels ontbubbelen. We doen er niets meer. De beurzen is het enige wat we nog hebben, want net als alles anders gewoon blijft doorstijgen.



ik wil wel wat shorts Down Jones tot me nemen, Maar ik bet iets te zuinig. Ik wil wat lager zien bij aankoop, oftewel lichtjes hogere Down Jones future.



VIXie doet het voor een VIX redelik goed. Maar ze kunnen geen echte hoogtes behalen. Opvallend. Goud is wel doorgegaan. Maar of ze het gaan volhouden? Het zelfde geldt voor de VIX. Gaan ze het volhouden?



Adyen kon de hoogtes niet los laten, maar nu eenmaal losgelaten gaan ze toch die 2.400 euro opzoeken. ASML gaat niet meer snel. Nee. Logisch. Als de economie vanzelf minder wordt, hebben we vanzelf minder chips nodig. En zag u de Chinese Elektrische Truck? Shell. op weg naar die 19 laag. Dat duurde ook langer dan ik dacht. Philips houdt het te goed vol. Valt vanzelf flink down. Daar zit nog maar weinig heilig vuur in. Die huls wordt leger en leger. En ze krijgen claims aan hun broek. Geen goede combinatie. Akzo. U heeft het maar moeiijk om die 102 euro te passeren. Daarboven ligt de 103. Kortom u heeft wel te maken met weerstanden, maar dat heeft u gezien. DSM houdt het goed vol. Een echte Topper geeft niet op! En u houdt nog steeds van die Oranje Kleuren Bank (OKB), oftewel INNEE. Het is wachten op minder goede tijden en dan zal ING dat meteen gaan merken. NIet alleen ING. Genoeg Europese financials. Van Spanje, Frankrijk en Duitsland tot aan het Oranje Land.



Als Europa de richting aangeeft, dan gaat Amerika hogere futures laten zien, maar Amerika ligt wel een beetje tricky. En dat zien we ook. Amerika laat intraday wat spanningen zien, behoorlijk wat spanningen.



Ik zie dat ik een terug koop short order in het systeem kan schieten. Ga ik doen.