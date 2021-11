Slotcall: Ahold, JET, BAM, Rivian, VS CPI en meer capriolen

Aan de AEX leest u het niet af. Hoeveel ogen komt u vandaag echter te kort om alles bij te houden?

Het is een cliché, maar het is een gekkenhuis vandaag met her en der exploderende koersen, mooie Q3's, een uit de bocht vliegende beursgang in New York en een macrocijfertje uit de VS waar iedereen van schrok. Ik doe mijn best om u alles zo goed, kort en strak mee te geven. First things first in IEX stijl, BAM:

Grapje, het grootste nieuws vandaag, want dat dreunt ook tot ver buiten de beursdeuren na, is dat de Amerikaanse inflatie (CPI) over oktober op 6,2% uit komt. Dat was net boven de verwachting van 5,8%. Net, want procentueel valt het mee. Bij 0,6% verwachting en 1,0% op de wires is dat veel meer.

Dat kan zijn, maar die 6,2% was niet waar de markt op zat te wachten. U mag zelf de geintjes met temporary maken. De koersreacties waren fors en die zijn er nu op het slot nog niet helemaal uitgelopen:

Aandelen zakten er een procentje op

Dollar trekt aan

Rentes omhoog, de Amerikaanse tienjaar zelfs zes basispunten

Goud en crypto stijgen - en flink ook, zelfs het gele goedje. Inflatie-hedge heet het

Hier de rentes, die maar volatiel blijven:

Voor ik naar het Damrak verhuis, er is nog geen koers van het debuterende Rivian. Dit is de laatste openingsindicatie die ik heb. Voor de goede orde, het bedrijf gaat dus voor $78 naar de Nasdaq en met onderstaande koers is het bedrijf meteen meer dan $100 miljard waard. Bij ons profiteert Ebusco niet.

10 Nov - 16:20:37 [RTRS] (RIVN.O) - RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A SHARES INDICATED TO OPEN AT $125 IN DEBUT ON NASDAQ

Damrak

Bij ons zijn er vandaag veel Q3's onder aanvoering van Ahold Delhaize, dat louter klinkende cijfers en outlook aflevert:

Een keertje geen tegenvallers bij ABN Amro #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/Cu3AdvOoa5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2021

Laat Aalberts maar schuiven heb ik al vaak geschreven en dat kan ik vandaag weer doen. Afvinken maar, ook hier een outlook-verhoging.

In de Q3's van ABN Amro is geen greintje fantasie te ontdekken, maar degelijk is al heel wat. Aedifica doet niets op haar Q3's en ook een outlook-verhoging.

De meeste ogen gingen echter ook vandaag weer uit naar Just Eat Takeaway? DoorDash betreedt dus Europa. Via Finland. Tja, misschien is het vergelijkbaar met JET zelf dat met GrubHub een voetje aan wal zet in de VS. Voetje ja, geen voet. Ik noem maar wat, want ik ga het niet beter weten dan de koersen.

Het is letterlijk eten en gegeten worden op de eten bezorgmarkt, met alle kansen en risico's van dien op de beurs. Is JET zelf niet een overnameprooi aan het worden met die gestijge daling? Wellicht, maar de koper krijgt dan ook GrubHub, waar die misschien niet op zit te wachten (en moeilijk van afkomt).

Dat niet alles wat te koop staat, ook een goede koper vindt, bewijst Unilever vandaag:

Het is idd aan daggrafiek te zien. Volgens WSJ kan #Unilever merken Q-Tips, Caress, TIGI, Timotei, Impulse en Monsavon niet voor goed prijs verkopen en laat dus maar #AEX https://t.co/8BmpZRO0zZ pic.twitter.com/mSCJ7Vnfob — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 10, 2021

Dan is er ook nog een resem adviezen:

Besluit ik met wat er verder nog opvalt op Beursplein. Technologie laat het afweten vandaag, financials liggen goed. Iets met inflatie en rentes wellicht. Daar merkten we in de afgelopen weken niets van, maar vandaag blijkbaar wel op dat Amerikaanse inflatiecijfer

Signify krijgt weer wat meer lucht

Aegon is natuurlijk hét Amerikaanse rentefonds, maar NN gaat nog harder

RELX ligt goed

Heeft JDE Peet's gebodemd? Heel pril, maar daar zit altijd de meeste koerswinst, dus kijk even

BAM, Heijmans en Pharming vormen de Top 3 in de AScX en dat maken we ook niet iedere dag mee

Ik weet niet waarom Brunel een flinke tik krijgt

Lokaal breekt Envipco de tent af met een koersexplosie, maar wees voorzichtig met die normaal illiquide aandeel

Dank voor uw aandacht, tot morgen en wat een beurs mensen, over 2021 gaan we het ooit nog wel eens hebben.