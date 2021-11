Tracker Tips: een pientere belegging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel, Column Categorie: Indextrackers

ETF-aanbieder VanEck heeft deze week een tracker geïntroduceerd waarmee beleggers toegang krijgen tot innovatieve smarthome-technologie. Deze trend heeft nu al gevolgen voor alle aspecten van ons dagelijks leven: hoe we winkelen, werken, communiceren en entertainment beleven. De smarthome-ontwikkeling vormt een nieuw ecosysteem waarvan de groei wordt aangedreven door digitale transformatie. CAVE De VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF (met ticker CAVE en isincode IE000FN81QD2) is verhandelbaar op Euronext Amsterdam en heeft een kostenplaatje van 0,85% op jaarbasis. VanEck werkt hierbij samen met de Nederlandse investeringsmaatschappij Dasym. Zij zijn gespecialiseerd in het creëren van actief beheerde, op thema's gebaseerde beleggingsoplossingen. Deze aanpak stelt Dasym in staat om trends in een vroeg stadium te herkennen en als eerste op de markt te komen met innovatieve producten. Het aandelenteam voert de aandelenselectie uit voor de actieve ETF. De tracker omvat een wereldwijde selectie van ongeveer 60 bedrijven die hun inkomsten genereren in de smarthome-sector. De mand wordt maandelijks aangepast. Bovenstaande grafiek geeft de karakteristieken weer van de posities. Hierbij is de grootste blootstelling met zo’n 72% de Amerikaanse dollar en 12% euro. Selectie Momenteel zitten er 57 aandelen in de mand, die in volgend overzicht zijn af te lezen. 11/09/2021 Holding Ticker Shares Market Value % of net assets Amazon.Com Inc AMZN US 9 $32.186 3,24% Nintendo Co Ltd 7974 JP 67 $29.337 2,95% Prosus Nv PRX NA 337 $28.366 2,86% Shopify Inc SHOP US 17 $26.432 2,66% Alarm.Com Holdings Inc ALRM US 295 $25.913 2,61% Pinterest Inc PINS US 554 $25.839 2,60% Etsy Inc ETSY US 99 $25.608 2,58% Microsoft Corp MSFT US 74 $24.860 2,50% Jd.Com Inc 9618 HK 615 $23.809 2,40% Logitech International Sa LOGN SW 298 $23.760 2,39% Netflix Inc NFLX US 36 $23.616 2,38% Airbnb Inc ABNB US 116 $22.583 2,27% Lhc Group Inc LHCG US 147 $22.198 2,23% Sony Corp 6758 JP 172 $21.094 2,12% Comcast Corp CMCSA US 385 $20.694 2,08% Crowdstrike Holdings Inc CRWD US 70 $20.523 2,07% Iac/Interactivecorp MTCH US 131 $20.382 2,05% Delivery Hero Se DHER GR 159 $20.215 2,04% Charter Communications Inc CHTR US 29 $20.193 2,03% Just Eat Takeaway.Com Nv TKWY NA 276 $20.159 2,03% Wayfair Inc W US 79 $19.798 1,99% Electronic Arts Inc EA US 141 $19.710 1,98% Verizon Communications Inc VZ US 374 $19.538 1,97% Roblox Corp RBLX US 177 $19.385 1,95% Kahoot! Asa KAHOT NO 3,331 $19.203 1,93% Ebay Inc EBAY US 258 $19.082 1,92% Citrix Systems Inc CTXS US 209 $18.883 1,90% Zalando Se ZAL GR 211 $18.684 1,88% Hellofresh Se HFG GR 183 $18.164 1,83% Shop Apotheke Europe Nv SAE GR 98 $17.381 1,75% Zscaler Inc ZS US 47 $16.573 1,67% Twilio Inc TWLO US 51 $15.841 1,59% Verisign Inc VRSN US 67 $15.650 1,58% Take-Two Interactive Software Inc TTWO US 82 $15.318 1,54% Cisco Systems Inc/Delaware CSCO US 265 $15.222 1,53% Skillsoft Corp SKIL US 1,225 $15.129 1,52% Ryman Healthcare Ltd RYM NZ 1,436 $15.039 1,51% Masimo Corp MASI US 52 $14.965 1,51% Docusign Inc DOCU US 53 $14.584 1,47% Upwork Inc UPWK US 315 $14.449 1,45% Peloton Interactive Inc PTON US 277 $13.886 1,40% Naked Wines Plc WINE LN 1,461 $13.839 1,39% Roku Inc ROKU US 49 $13.709 1,38% Nibe Industrier Ab NIBEB SS 666 $10.428 1,05% Meta Platforms Inc FB US 31 $10.396 1,05% Nike Inc NKE US 59 $10.255 1,03% Terreno Realty Corp TRNO US 135 $10.205 1,03% Dexcom Inc DXCM US 16 $10.193 1,03% Dell Technologies Inc DELL US 178 $9.982 1% Digital Realty Trust Inc DLR US 63 $9.900 1% Liberty Global Plc LBTYA US 344 $9.811 0,99% Ringcentral Inc RNG US 41 $9.579 0,96% Spotify Technology Sa SPOT US 34 $9.478 0,95% Teladoc Health Inc TDOC US 66 $9.442 0,95% Zoom Video Communications Inc ZM US 36 $9.302 0,94% Chegg Inc CHGG US 250 $7.513 0,76% Discovery Inc DISCA US 211 $5.623 0,57% Anders/Cash 0 $-541 -0,05% CAVE is geclassificeerd onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.