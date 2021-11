Ahold Delhaize en Aalberts houden ons een spiegel voor

Staat het beeld van de huisvouw met de boodschappentassen met de leus Opdat wij niet vergeten voor wie wij werken nog voor de ingang van het hoofdkantoor van Ahold Delhaize? Ik weet het niet, maar het had ook een beeld van een aandeelhouder kunnen zijn. Eerlijk gezegd had ik meer van de koers van het fonds verwacht vandaag op die sublieme Q3's.

Er stond €29,88 vandaag, maar die €30 staat nog. Als ik de grafiek lang trek, begrijpt u waarom die €30 gevoelig ligt. Het aloude Albert Heijn wat nu Ahold Delhaize is, een van de hoekstenen van onze economie en de AEX, waar het sinds de start in 1983 in zit.

Zoals het een echt, oud en mooi bedrijf betaamt, kent ook Appie haar zwarte, historische bladzijdes. In 1993 werd Cees van der Hoeven CEO en hij maakte er een glamour-groeiaandeel en overnamemachine van. Dat was in de tijd dat alles kon en niemand meer naar cijfers keek, want de koersen gingen zo lekker hard.

Dat liep fataal af bij Ahold, de grafiek spreekt boekdelen en googelt u verder maar op boekhoudaffaire. Ja, het was pure fraude. En toch, als u even de koers wegdenkt tussen 1995 en 2005, ziet u eigenlijk een grote, grijze, geitenbreiende opgaande trend, zoals het een defensief aandeel betaamt.

Daar is niks mis mee, want alleen al met dividend en aandeleninkoop verdient het concern 8% per jaar voor u en daar komt de rest dan nog bij.

En die rest is vandaag heel veel, zoals uit de cijfers blijkt. Zie hieronder het winstlijntje, het valt ook wel eens tegen, maar merk ook op dat het een van de weinige (kwaliteits)aandelen is die in de afgelopen jaren niet veel en veel duurder is geworden. Zeker gelet op de rentes is dit aantrekkelijk?

Niettemin blijft de koers dit jaar net even op de AEX achter. De dreigende aanwezigheid op de achtergrond van retail-behemoth Amazon wordt vaak genoemd als verklaring. Zeg het maar.

Vergelijk ik het aandeel ook geïndexeerd en herbelegd met die AEX vanaf 1983. Ondanks die boom & bust presteert het concern toch beter dan de index, vooral dankzij CEO's Dick Boer en nu Frans Muller - die allebei wars van glamour en publiciteit waren en zijn. Hoe typisch wilt u een buy & hold-aandeel hebben?

Vandaag spettert ook Aalberts op Q3's en ook dat is een fonds waar gewoon doen al gek genoeg is, maar dat wel consequent levert. Wel duurder geworden, maar het is nog altijd niet te duur denk ik in vergelijking met de rest (van de beurs), gelet op de kwaliteit van het aandeel.

Op lange termijn is het fonds zelfs een ware goudmijn, het is een van de beste aandelen op het Damrak. Toch leest, ziet en hoort u hier zelden iets over. Hoe kan dat nou?

Ik denk dat het simpel is. Zowel Ahold Delhaize en Aalberts zijn typische buy & hold-aandelen. Om te profiteren van de winsten en zelfs rijkdommen die deze fondsen uiteindelijk opleveren, moet u er lang in zitten en jaren met mindere resultaten en underperformance voor lief nemen. En daar is geduld voor nodig.

En dat is onze slechtste eigenschap op de beurs: geduld hebben. Voor koersritjes moet u elders zijn en voor koersklappers al helemaal. Dit zijn geen aandelen waar u snel rijk mee wordt en dan bent u al snel uitgekeken. Hup verkopen maar weer, want elders gaat het harder en hebt u wel adrenaline in de aderen.

Dit vind ik nog altijd het meest opmerkelijke aan de beurs. We sparen ons hele leven, trekken dertig jaar uit om onze hypotheek af te lossen en bouwen in veertig jaar bij onze baas een pensioen op. Met beleggen moet het echter allemaal in paar koerstikken in een middag en is een jaar in een aandeel zitten al heel lang.

En zo lukt het ons wel om een spaartegoed op te bouwen, een huis vrij te maken en een pensioen op te bouwen, maar bakken we er volgens al het onderzoek niks van op de beurs. Goh, hoe zou dat nou toch komen. Greed is good kennen we allemaal. Ongeduld is duur willen we maar niet leren.