Brede markt doet niks voorbeurs, maar sensationele cijfers, koersen én beursgang

De AEX-indicatie is vlak, na zowaar een keer een lager Wall Street.

Verder neigen de meeste koersen nu lager, veel stelt het niet voor en trekt de dollar wat aan. De rentes dikken een basispuntje bij. We gaan het weer meemaken vandaag? Zeker. U krijgt zo meteen wat double digit koersuitslagen van grote jongens van mij om uw oren, maar eerst dit.

Elektrische autobouwer Rivian gaat vandaag naar de Nasdaq. Geen vragen over de fundamentals graag - die moet u ook zoeken - het wordt gewoon feest. De tent wordt meteen een van grootste autobouwers ter wereld.

Electric-vehicle startup Rivian priced its IPO at $78 a share, a person familiar with the matter said, valuing the company at more than $77 billion in a sign of strong demand https://t.co/7cEnANn62j — The Wall Street Journal (@WSJ) November 10, 2021

Over naar Zaandam, want Ahold Delhaize levert puike Q3-cijfers af en verhoogt de verwachtingen voor heel 2021. Dividend gaat ook omhoog.

ABN Amro levert degelijke Q3-cijfers en ligt voor op schema met haar krimp, want daar komt het wel op neer. De bank is goed op weg weer een doodgewone Nederlandse retailbank te worden, mag ook. Aedifica is ook door met Q3's en verhoogt ook de outlook. En laat Aalberts ook maar schuiven, puike cijfers.

De opening stelt niks voor, maar u hebt nog een paar double digits tegoed. Hoppa!

Houd u vast 1: Coinbase deed -13,2% op Q3-cijfers die de verwachtingen misten

Houd u vast 2: DoorDash deed +19,8% op Q3's, maar bovenal de overname van het Finse Wolt voor $8,1 miljard in aandelen. Overname geheel in aandelen, dat kennen we nog van de vorige hausse: de Party like it's 1999 jaren

Houd u vast 3: Tesla deed -12,0% op dat getwitter van de CEO, zeg maar

In Hong Kong noteren Evergrande en - let op Prosus - Tencent +2,2% en +3,0%

Nog iets: inflatie! China meldt 1,5% CPI YoY over oktober en +13,8% PPI YoY, iets hoger dan verwacht. De Duitse CPI is net bevestigd op 4,5% YoY en vanmiddag komt de VS door met haar CPI: verwacht wordt 5,8% YoY.

De rentes tikken een basispuntje bij na de velen die gisteren sneuvelden:

Héhé, eindelijk eens een keer dalen:

WATCH: All three major U.S. stock indexes lost ground, marking the conclusion of an eight-session streak of all-time closing highs set by the S&P 500 and Nasdaq https://t.co/NvvPphTadm pic.twitter.com/mpkM2AGdbO — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2021

Bibberen maar weer:

Investors await Evergrande's overdue $148 mln payment as debt woes grow https://t.co/rV7mTLSIYb pic.twitter.com/FnrqFRlamm — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2021

Nog eentje:

LATEST: Chinese developer Fantasia plunges as much as 52% in Hong Kong as it resumed trading after a six-week halt https://t.co/gz95Sn1ZNi — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2021

Hier het Coinbase verhaal:

Coinbase reports third-quarter revenue that misses analysts' estimates https://t.co/v17rVKek4O — CNBC International (@CNBCi) November 9, 2021

Intussen bij de buren:

Tim Cook says Apple has no immediate plans to include cryptocurrency functionality in Apple Pay https://t.co/yJWHShV78u — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2021

Moet u ook aan Royal Dutch Shell denken?

GE energy spinoff aims to capture interest in renewables https://t.co/7hgenBOeU1 pic.twitter.com/KfPkgXn9KN — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2021

Gaat dit een trend worden? De VS bouwt ze ook en dat geldt ook voor Frankrijk:

While large-scale new nuclear projects have struggled for funding, Britain is now banking on smaller versions by backing a $546 million Rolls-Royce funding round to develop the country's first small modular nuclear reactor. Read more here: https://t.co/8NBQNDjyta pic.twitter.com/pheHDnDOb7 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2021

Zo'n verhaal ziet u zelden:

From Alibaba to ride-hailing app Didi, China's tech crackdown has affected hundreds of millions of lives in the country and abroad.



A teacher, a driver and one of Jack Ma's former colleagues discuss what it's been like a year on https://t.co/RvCHIGavPM pic.twitter.com/PCdQ95sgC3 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 10, 2021

Werd tijd?

The world's biggest online retailer, Amazon, is engaged in preliminary discussions with the EU competition enforcer to settle investigations, and has offered concessions to address their concerns, people familiar with the matter said https://t.co/BfCEufXO2P pic.twitter.com/DHaD0uj3qy — Reuters Business (@ReutersBiz) November 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag!