Slotcall: Investeerder brengt midkapper omlaag, maar niet getreurd

De AEX (-0,3%) bleef vandaag de hele dag vrij dicht bij huis, om tegen het einde toch een tikje weg te zakken. Toch zijn er aandelen die wel meerdere procenten inleverden of juist wonnen. Zo eindigde Just Eat Takeaway (+3,5%) bovenaan de Nederlandse hoofdindex, terwijl Adyen (-3,9%) en staalgigant ArcelorMittal (-3,7%) een stapje terug deden.

Toch is Basic-Fit (-4,6%) vandaag grootste verliezer van het Damrak. Het aandeel sloot enkele procenten in het rood nadat investeerder 3i een belang van 6,8% in Basic-Fit heeft verkocht. Voor meer duiding keek ik even in de richting van aandelenanalist Niels Koerts, die mij kon vertellen dat deze investeerder zich meer richt op start- en scale-ups, waardoor deze verkoop dus past in de beleggingsstrategie van 3i.

Volgens Koerts verandert er verder niets aan de business case van Basic-Fit. De vooruitzichten voor de sportschoolketen blijven er goed uitzien. Zo goed zelfs dat Koerts zijn koersdoel voor het bedrijf onlangs verhoogde naar €57,50. Een upside van zo’n 25% dus. Niels Koerts zou Niels Koerts niet zijn, als hij mij niet nog even liet weten dat ik zijn artikel moest doorlinken. Bij deze: klik hier voor Koerts’ uitgebreide analyse van Basic-Fit.

Ruim $100 miljoen cashen

Tesla (-8,4%) daalt flink. Kimbal Musk – u weet wel, broertje van – heeft recent 85.500 aandelen van Tesla verpatst voor een luttele $108,8 miljoen. Dit deed hij nog voordat Elon Musk zijn volgers op Twitter vroeg wat hij met 10% van zijn belang in Tesla moest doen. Aanhouden of verkopen? Een kleine 58% stemde voor dat laatste.

De Tesla-CEO startte de poll op Twitter nadat de Democraten hadden voorgeteld om superrijke Amerikanen meer belasting te laten maken en vooral het bezit van aandelen als manier van belastingontwijking zwaarder aan te pakken. “Let op, ik neem nergens een contant salaris of bonus aan. Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen, is door aandelen te verkopen”, schreef Elon Musk bij zijn poll.

Macrocijfertjes

We blijven overigens nog even hangen in the States. Daar kwam namelijk naar buiten hoe de producentenprijzen gestegen zijn in oktober. Op maandbasis bedroeg de stijging zoals verwacht 0,6%. In september was dit nog 0,5%.

Kijken we naar Duitsland, dan zien we het economisch sentiment plots enorm aantrekken. Economen gingen ervanuit dat de Duitse ZEW-index in november zou dalen van 22,3 naar 20. Maar tot ieders verbazing steeg de index juist naar 31,7. Das ist mal eine schöne Nachricht!

SunPower gaat als een speer

Vaak is een voorzichtige aanpak bij nieuwe aandelen de juiste, maar het kan ook verkeerd uitpakken. Dat laatste is het geval bij Nasdaq-fonds SunPower (-1,7%). In de eerste analyse van SunPower zo’n anderhalve maand geleden, was aandelenanalist Paul Weeteling nog wat terughoudend. Sindsdien is de koers zo’n 50% gestegen.

Gelukkig zit er zit volgens Weeteling nog meer in het vat, zo laat hij weten in zijn nieuwste analyse van SunPower, die u hieronder kunt vinden. “Het aanbieden van een goedkoper systeem met additionele producten als energieopslag voor thuis is een trigger voor de korte termijn. Sterke groei zorgt voor meer schaalgrootte zodat de marges verder oplopen”, schrijft hij. Voor het koersdoel en advies dat Weeteling aan SunPower plakt, verwijs ik u door naar de volledige analyse.

Siemens Health

De vooruitzichten voor Siemens Health (-0,7%) (van MRI-scanners tot coronasneltesten) zijn rooskleurig en het bedrijf kent geen issues. Daar komt bij dat de kasstroom zeer voorspelbaar is. Het bedrijf is daarentegen wel duurder dan zijn risicovollere concurrent Philips. Dat verklaart meteen de lagere shareholders yield van de Duitsers. Welke van de twee bedrijven heeft de voorkeur van analist Niels Koerts? U leest het hieronder.

Rentes

De rentes doen weer een flinke stap naar beneden. De Nederlandse tienjaarsrente staat nu, na een daling van vijf basispunten, op -0,16%.

Brede markt

De AEX (-0,3%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-0,1%) en Duitsland (-0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg 5,8% tot 18,2 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,4%), Dow Jones (-0,5%) en de Nasdaq (-0,5%).

De euro blijft liggen en noteert nu 1,158 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) stijgt lichtjes, terwijl zilver (-1,1%) daalt.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,5%) stijgen.

Bitcoin (+0,8%) stijgt.

Het Damrak:

“ IMCD (+0,4%) koerst rondom het hoogste niveau ooit en de derdekwartaalcijfers maken duidelijk waarom”, schrijft Niels Koerts. De omzet steeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar namelijk met 22%. “De derdekwartaalcijfers stemmen mij optimistisch dat IMCD zijn marges de komende jaren verder kan verhogen”, schrijft Niels Koerts in zijn analyse van IMCD.

(+0,4%) koerst rondom het hoogste niveau ooit en de derdekwartaalcijfers maken duidelijk waarom”, schrijft Niels Koerts. De omzet steeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar namelijk met 22%. “De derdekwartaalcijfers stemmen mij optimistisch dat IMCD zijn marges de komende jaren verder kan verhogen”, schrijft Niels Koerts in zijn analyse van IMCD. Verwacht wordt dat Ahold Delhaize (+1,3%) meer omzet heeft geboekt in het derde kwartaal. Dat blijkt uit een analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde.

(+1,3%) meer omzet heeft geboekt in het derde kwartaal. Dat blijkt uit een analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde. DSM (+0,6%) maakte vandaag bekend zijn productiefaciliteiten in het Schotse Dalry uit te breiden.

(+0,6%) maakte vandaag bekend zijn productiefaciliteiten in het Schotse Dalry uit te breiden. “Een wat teleurstellend omzetbericht van B&S Group (+1,7%)”, schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van B&S Group. “Positief is wel dat de margedoelstelling blijft staan. Dat betekent dat het bedrijf de zaken goed onder controle heeft.”

(+1,7%)”, schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van B&S Group. “Positief is wel dat de margedoelstelling blijft staan. Dat betekent dat het bedrijf de zaken goed onder controle heeft.” Renewi (+10,6%) heeft in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar de resultaten zien aantrekken en verhoogde de outlook voor heel het jaar.

Adviezen

IMCD: naar €166 van €148 en houden - JPMorgan Cazenove

Fagron: naar €25 van €27 en kopen - Berenberg

Agenda woensdag 10 november 2021

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)

06:30 Industriële productie - September (NL)

00:00 Aedifica - Cijfers derde kwartaal

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal

08:00 Inflatie - Oktober (Dld)

08:45 Industriële productie - September (Fra)

11:30 Industriële productie - September (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)