Neemt bull market groteske vormen aan? Verbaas u voorbeurs

Rolls Royce, nice !! Ze zitten in waterstoftechniek inmiddels, kernreactoren en ze hebben een space programma opgetuigd. Allemaal very hot markets. Space zal naar verwachting 500% groeien komende 10 jaar en kernenergie waarschijnlijk meer. Britse overheid zet er vol op in dus dat beloofd wat ! Het aandeel is al jaren aan het dalen/ laag, terwijl er ondertussen een goede cashflow is door vliegtuigmotoren business. Er kwam een bestelling binnen voor 600 motoren(onderhoud) van US army. De kosten voor RR bij dat onderhoud zijn drastisch verlaagd (ze hoeven niet meer te worden gedemonteerd). RR is voortaan Royal Return, aandeel met ample power!