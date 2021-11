Neemt bull market groteske vormen aan? Verbaas u voorbeurs

Hahaha, dit is een goeie zeg!

I'm so old I remember down days. — Sven Henrich (@NorthmanTrader) November 8, 2021

Het is wel zo. De S&P 500 kende sinds 13 oktober maar twee dalingsdagen en zette gisteravond met de handen in de zakken weer een all-time high neer. Alphabet was zelfs even meer dan $2 biljoen waard. De AEX-indicatie voor opening is vlak, de dollar zakt naar 1,16 en de rentes doen een basispuntje lager.

Meer stierengeweld: bitcoin en ethereum zetten ook all-time highs neer.



Gewoon omdat het kan? Dit kan wel weer eens een nieuw exces van de bull market zijn. De Reddit-goegemeente heeft een nieuw speeltje ontdekt: de repomarkt. Citaat:

Every day in the early afternoon, money-market traders are glued to the Federal Reserve Bank of New York’s website to see the results of the overnight reverse-repurchase agreement facility. They’re not the only ones.

NEW: Signs of an impending market crash? Or source of the next GameStop rally? The stock-focused traders on Reddit have stumbled upon a new obsession.



Read The Big Take ?? https://t.co/pqKwN4VcAo — Bloomberg (@business) November 9, 2021

Over naar het Damrak, er zijn cijfers van een fonds dat dit jaar al weer eventjes +88,3% doet. Sterke resultaten, ondanks verstoringen in de aanvoerketen, aldus IMCD zelf en dat klopt. De groei versnelt zelfs en de chemiedistributeur meldt zo ongeveer alleen maar double digits in zijn Q3-update.

Het aandeel is heel duur tegen het lieve sommetje van 43 keer de verwachte winst, maar dat roep ik al heel lang en ik ben dus af.



Intussen bij Basic-Fit. U ziet de prijs en wat u gisteren op het slot betaalde: 5,5% korting dus. KPN leent weer €700 miljoen groene euro's.



De opening dan met wenig bijzonderheden. In Hongkong staat Evergrande +1,3%, want dat leverde in Q3 toch nog eventjes 57.462 huizen en appartementen op?! Dat is een flinke stad... Tencent ligt vlak op 0,0%.



De rentes doen grofweg een basispuntje minder:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met eerst dit:

AMD deed +10,1% en Nvidia +3,5% op Meta-opdrachten.

AMC verloor weer -4,6% op Q3's en PayPal -5,0% op cijfers

Robinhood deed -3,4% op die cyberaanval

Nu het nieuws:

07:50 Carrefour zet flink in op online

07:31 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Fagron

07:13 Omzet IMCD groeit nog harder

07:00 Europese beurzen openen lager

06:54 Bijna 250,4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

08 nov Aandelen Robinhood onder druk na cyberaanval

08 nov Goede beursdag voor AMD

08 nov MDxHealth rondt Amerikaanse plaatsing af

08 nov Omzet bioscoopketen AMC trekt verder aan

08 nov Gemengde resultaten PayPal

08 nov Pandemie blijft grootste risico voor financiele systeem - Fed

08 nov Records scherper gezet op lichtgroen Wall Street

08 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

08 nov Olieprijs stijgt verder

08 nov Wall Street koerst licht hoger

08 nov Geen grote uitslagen op Europese beurzen

08 nov Euronext zet in op verdere groei

08 nov 3i verkoopt pluk aandelen Basic-Fit

08 nov KPN plaatst duurzame obligatie

08 nov Weinig beweging op lichtrood Damrak

Analistenadvies:

Fagron: naar €25,50 van €17 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal

08:00 Hunter Douglas - Cijfers derde kwartaal

00:00 Euronext - Beleggersdag

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

08:00 Handelsbalans - September (Dld)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Het gaat maar door:

WATCH: Stocks on Wall Street ended slightly higher, gaining early in the day as investors cheered passage of a U.S. infrastructure spending bill, but paring gains later as sliding Tesla shares weighed the indexes down https://t.co/9SZdnOR7Ig pic.twitter.com/6I4lLcW7ZK — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2021

De exacte cijfers:

Recordreeks! De S&P500 sloot gisteren op 4701,7 punten, goed voor een 8ste opeenvolgende all-time high en de langste ATH-winstreeks sinds 1997. De laatste keer dat er 9 opeenvolgende all time highs werden opgetekend was in 1964. Tijd om dat record vandaag te slopen ?? pic.twitter.com/1jNKsei0Iu — Tom Simonts (@TSimonts) November 9, 2021

Edoch... Net als op het Damrak.

The record-setting rally in the S&P 500 is leaving many of its members behind https://t.co/V13nfTaERV — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2021

Hoppa:

Big Tech is eating the world. #FANGMAN has hit fresh ATH at $10.75tn as Google briefly entered the $2tn mkt cap club. pic.twitter.com/Lx8NNCaTLJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 8, 2021

Hopen en bidden maar:

China's property market could see more pain, even as Evergrande crisis seems to be abating https://t.co/ZkrdPVnem6 — CNBC (@CNBC) November 9, 2021

(...)

China seems to be stress-testing its entire financial system as concerns around property debt spread Yields on China's junk-rated dollar debt are now at a whopping 24%!https://t.co/zOjpat9r5m by @SofiaHCBBG pic.twitter.com/jSzj44Z8Co — Tracy Alloway (@tracyalloway) November 9, 2021

Ja natuurlijk! Als China niest...

Fed says China's real estate troubles could spill over to the U.S. https://t.co/Yw3hZZzzPJ — CNBC (@CNBC) November 9, 2021

Ziet er blits uit?

China’s Geely has launched a new electric semi truck called the Homtruck — its rival to Tesla's Semi. https://t.co/dFY3aH8IV9 — CNBC (@CNBC) November 9, 2021

In deze sector gaan we denk ik meer dwarsverbanden zien en misschien wel M&A:

Petronas partners with Exxon Mobil to explore carbon storage opportunities https://t.co/0FMaNO2d7g pic.twitter.com/8DFLRjdIqC — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2021

Hé:

Britain commits $283 mln to Rolls-Royce for small nuclear reactors https://t.co/ST9oVsMoLV pic.twitter.com/OktlkaTxnc — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2021

Ook geraakt:

SoftBank reported a $10 billion loss at its huge Vision Fund unit after China's crackdown on tech firms hit the value of stakes in Alibaba and other companies. Read more here: https://t.co/McqhspW0yn pic.twitter.com/q1xhR4jeWv — Reuters Business (@ReutersBiz) November 9, 2021

Veel plezier en succes vandaag.