Koopsignaal volgens de Dow Theory

Wie kent The A-Team niet? Die TV-serie uit de jaren 80, met een gekarikaturiseerde groep mannen onder leiding van de sigaarrokende kolonel Hannibal.

The A-team was zo samengesteld dat de verschillende leden elkaar perfect aanvullen om succesvolle plannen te smeden. En elke geslaagde missie werd afgesloten met de woorden van Hannibal: "I love it when a plan comes together."

En wie kent Charles Dow niet, die had 120 jaar geleden een soortgelijke aanpak, waarin verschillende puzzelstukjes perfect in elkaar moeten vallen. Volgens de naar hem vernoemde Dow Theory is er sprake was van een gezonde economie, indien de verschillende indices elkaar bevestigen met hun koersverloop. Dat was in elk geval een van de belangrijkste pijlers in zijn theorie.

Meer concreet: a plan comes together volgens de Dow Theory wanneer twee indices, de Dow Jones Industrial Index en de Transportation Index, beide een all-time high bereiken. Een uitgebreide uitleg van de Dow Theory kunt u onderaan dit blog vinden.

Eindelijk is het zover

Afgelopen week was Wall Street dan zover. Een zeer belangrijk technisch signaal trad op nadat de Dow Jones Transportation Index intraday een nieuw all-time high had bereikt. Daarmee zette de transportindex de oude barrière, tevens het vorige koersrecord rond 6.744,75 punten (top van 10 mei), aan de kant.

Ook is hiermee de zijwaartse range van 6 maanden opwaarts gebroken. Recent had de transportsector te kampen met verstopte aanvoerlijnen, capaciteitsproblemen en torenhoge transporttarieven.

Het is niet aan mij om te te beoordelen of deze doorbraak is getriggerd door het infrastructuurplan van Biden. Wel is duidelijk dat het een van de pijlers is in het plan van zijn regering om de Amerikaanse economie te versterken. Biden wil hiervoor in totaal 3 biljoen dollar uittrekken. Dat is $3.000.000.000.000, dus 12 nullen. Het bedrag dat bij het infrastructuurplan hoort, is bedoeld voor wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen.

Hoewel de uitbraak nog jong is, denk ik dat Wall Street bezig is een nieuwe spurt omhoog te zetten. Ten eerste wordt nu voldaan aan de eisen van de Dow Theory. Bovendien staan nu alle belangrijke indices op Wall Street op recordniveau. En, vanuit technisch perspectief niet onbelangrijk, de opwaartse trends zijn over de brede linie zichtbaar.

Vandaag de Dow Jones en de NY Transportation Index.

Dow Jones blijft naar boven kijken

De Dow Jones heeft de neutrale bandbreedte aan de bovenzijde verlaten nadat de toppen van augustus zijn doorbroken. De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting 42.500 punten (berekend koersdoel).

De steun ligt rond 35.490,40 punten (bodem van 27 oktober).

NY Transportation Index

De Amerikaanse transportindex heeft de weerstand 6.744,75 punten (gevormd op 14 mei) net gebroken. Een harde voorwaarde voor een koopsignaal en een verbetering van het technische plaatje is dat de Transportation Index erin slaagt om boven deze horde te blijven.

Daar kom nog bij dat de Transportation Index een katapultbodem heeft neergezet: in de afgelopen maanden is een hogere bodem gevormd ruim boven de toppen van september 2018 rond 5.690 punten.

Ons eerstvolgende berekende koersdoel ligt op 8.800 punten. Zolang de steun op 5.690 punten (van 10 september 2018) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Dow-theorie

Recent klaart het technische beeld op Wall Street op. De diverse uitbraken en nieuwe all-time highs vestigen een van de belangrijkste pijlers in de Dow-theorie. Want Charles Dow heeft nadrukkelijk gesteld dat een uitbraak op de Industriële Index bevestigd moet worden door een uitbraak in de transportsector.

Andere componenten in de Dow Theory zijn onder meer beschrijvingen van trends, alsmede van de verschillende fasen in een trend.

Charles Dow was zo'n 120 jaar geleden een van de eersten die doorzag dat aandelenmarkten veel vertellen over de stand van de economie. Voor zijn onderzoek en theorie creëerde Dow twee verschillende indices, de Dow Jones Industrial Index en de Dow Jones Transportation Index (toen nog de Railways Index). Een voorwaarde voor een sterke economie volgens de Dow-theorie is dat deze twee indices elkaar bevestigen met hun koersverloop.

De redenering van Charles Dow voor zijn bekende theorie was indertijd eigenlijk heel simpel: alles wat industrieel geproduceerd wordt, moet uiteindelijk ook via transport bij de klant afgeleverd worden.

Ik heb hier al eens eerder aangegeven dat in het huidige digitale tijdsgewricht de klassieke transportcomponent in de Dow Theory minder gewicht heeft. Derhalve nemen wij tegenwoordig ook de SOX-index mee in onze beoordelingen: in een gezonde economie en dus bij doorbrekende aandelenbeurzen dienen ook de transport- en de halfgeleiderindex uit te breken.