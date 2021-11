Over Dow Jones en Nikkei 225: verbijsterend hoe valuta rendement bepaalt

[quote alias=Henk30 id=13795965 date=202111082124]

Ik zit sinds lange tijd in Zwitserland..

Maar met weer te veel in Euros, helaas, de laatste tijd.

Maar met dollars was het nog slechter geweest.



UBS fonds zijn overigens erg duur, hoge TERs, er zijn betere.

UBS als bank voor priveklanten is ook extreem duur.



In de US is er fundamenteel meer inflatie en loopt de dollar dus fundamenteel harder 'leeg' als de euro. Kijk eens naar het lange termijn plaatje.

En omgekeerd is de inflatie dus minder in zwitserland en loopt de frank daarom in vergelijk op.



De SMI is dus veel Pillen (Basel) en Nestle, dus niet erg breed gespreid. Belangrijk ook: geen herbeleg index, als je indices vergelijkt doe het met dividenten erbij.

En die zijn soms niet mis. Pareltjes tot 5%.Zoals bij de verzekeringen.

En tot voor kort door een malle wet, als betaald 'uit reserves', voor een groot deel voor ons hier nog belastingvrij ook!



Zwitserlands sterkte zit in de startups/tech en MKBs, met zo een als een Stadler die niet eens 25 jaar geleden met niets begonnen is. Veel, juist de beste, zijn echter familie achtig en niet op de beurs.

Daarvoor is voor de belegger Nederland dus inderdaad een stuk beter.

Dus ben ik ook trots op 'booming Brabant' dus. Roots blijven roots.



En ja heer Engels, uw PS met die belastingellende.

Helaas, u hebt gelijk.

Sinds 2017 hebben we inderdaad de overenkomst over de automatische bankrekeningdoorgifte ook met zwitserland. Omgekeerd ook voor de zwitserse ingezetene met geld in het buitenland.

Veel hier wonende, 20% is immigrant, met een vakantiehuisje in het buitenland konden erover meepraten, want dat moest opeens ook opgegeven worden. Met de wet voor eenmalig straffrei aangifte doen van het 'vergetenene' - tot tien jaar terug alles nabetalen, haalde de fiskus hier honderden miljoenen binnen.



===========================



Henk30,



Henk, inderdaad het aanhouden van je spaarcentjes bij UBS-Bank in Zwitserland is heel erg duur, minimaal 3X zo duur als b.v. bij ING, echter ik ben blij dat ik een deel van mijn spaargeld in Zwitserse Franken heb aan gehouden, ter bescherming tegen een Europa/EU/Euro waar ik weinig tot geen vertrouwen in heb.



Mocht het fout lopen in Nederland/EU wat ik verwacht, dan kan ik altijd nog terugkeren naar het echt Democratische Zwitserland, ik ontvang ook pensioen, enzv. uit Zwitserland, ook nu in Nederland belast, en had samen met mijn vrouw reeds een Visa C, mochten dus eeuwigdurend blijven, enzv.



Mijn hart ligt nog steeds vol in Zwitserland, mijn vrouw is gelukkig met bij haar familie zijn in Nederland, totaal niet mijn ding en hou me dus afzijdig van de vele Nederlandse sociale solidaire Zwakheden, maakt me bijna ziek!



Ik heb altijd veel te keurig mijn belasting verplichtingen in Nederland en Zwitserland nagekomen, dus heb geen problemen met de belastingdiensten en heb vermoedelijk denk ik steeds te veel betaald, echter rust is mij belangrijk als je ouder bent, enzv.



Overigens mijn Zwitserse UBS-Fonds is sinds 2011 gestegen van ongeveer 72 CHF naar nu ongeveer 235 CHF.

Dus ondanks hoge UBS kosten zeer goede return!



M.v.g. Ronald